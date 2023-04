Sergio Pellicer sigue con un discurso claro, no quiere perder "energías" en mirar los resultados de los rivales y prefiere centrarse únicamente en el partido del lunes frente al Huesca (18.30 horas). "Es la clave nuestra, mirarnos a nosotros mismos", explicó. Por otro lado, señaló que está "convencido" del plan para sustituir al lesionado Ramón, para el que tuvo buenas palabras: "Era una pieza muy importante de nuestros engranaje". "Tenemos que ser valientes, atrevidos", dijo sobre el encuentro.

Resultados de los rivales

"La preocupación nos roba energías. Después del partido del Racing se focalizó. Tenemos que mirarnos a nosotros mismos, nuestro partido. Hay que reflexionar después de cada partido sobre lo que hacemos bien y lo que hay que mejorar. Es la clave nuestra, mirarnos a nosotros mismos. En estos últimos bloques es clave la mentalidad para mejorar. Todo lo demás nos roba energía"

Lesión de Ramón

"Tiene que tener nuestro apoyo. Creo que habíamos encontrado al mejor Ramón en el mejor momento del equipo. No lo ha tenido fácil, lo conozco desde infantiles. Era una pieza muy importante de este engranaje. Es un momento de frustración para él, pero los grandes deportistas tienen retos así para volver igual o mejor. Tengo mucha confianza en él".

Posibles sustitutos

"El miércoles tenía una idea, ahora tengo otra. Estoy convencido. Los jugadores que no participan hacen el entrenamiento invisible en el día a día, lo que no se ve. El perfil de Ramón no lo tenemos, el que puede sustituirlo puede dar situaciones diferentes dependiendo del contexto. Pensando en ese plan de partido nos vamos a enfrentar a un rival que nos va a hacer un partido duro. Es cierto que últimamente no se han encontrado muy cómodos y va a ser un partido difícil".

Lago Junior y Luis Muñoz

"Los veo bien. Lago tuvo un proceso vírico la semana pasada y Luis unas pequeñas molestias que le hicieron no entrar al grupo hasta mediados de semana. Los veo bien y van a estar para el partido".

Álex Calvo

"No hay que olvidarse que es un chaval que acaba de llegar. Hay que saber gestionarlo. Estoy muy contento con su rendimiento. Está dando pasos hacia adelante. Va a tener sus posibilidades de participar, como el resto".

Árbitro cántabro

"Mi opinión profesional es que en estas jornadas hay un partido marcado en rojo y es el Málaga-Huesca por todo lo que nos estamos jugando. Cuando el estamento arbitral designa a José Antonio es porque creen que es posiblemente uno de los mejores árbitros. Tiene que saber soportar la presión. Para mí es uno de los mejores árbitros de la categoría, con mucha personalidad. La verdad que en ese aspecto sería muy torpe por parte del estamento arbitral ponernos un árbitro que crean que no pueda estar a la altura. Creo en el trabajo del estamento arbitral. No quiero saber el lugar de nacimiento, solo me importa la profesionalidad".

Rival: SD Huesca

"Es un equipo que está en una zona tranquila durante toda la temporada. Nos vamos a encontrar en un partido muy duro. Saben de nuestra necesidad y de que vamos a apretar arriba. Se manejan muy bien en ese registro de que se mantengan muy dominados. Es un equipo que maneja muy bien el balón parado. Tenemos que ser valientes, atrevidos, un equipo equilibrado tras pérdida y estar bien emocionalmente. Todo va a estar en nuestra mente y hay que tener control emocional. Nos ocurrió en Lugo los primeros minutos, cuando conseguimos el gol sabíamos que teníamos que seguir apretando. Tenemos que manejar esos registros. Nos van a llevar al límite".