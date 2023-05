Este lunes era el día. Recibimiento espectacular dos horas antes del partido, posibilidad de estar a cuatro puntos de la permanencia, más de 27.000 personas en La Rosaleda... era el día para que el Málaga CF diera un paso adelante. Sin embargo, y tal y como explicó el propio Sergio Pellicer en rueda de prensa, «está claro que esto es un golpe muy duro», sobre el amargo empate de los blanquiazules ante la SD Huesca (0-0).

Porque él mismo lo confesó: «Era un día muy señalado, todos los son por desgracia, pero incluso más este lunes con el recibimiento, se ha batido récord de asistencia. Nos generaba ilusión y está claro que esto es un golpe duro». Eso sí, quiere limpiar las cabezas cuanto antes: «Se lo he dicho a los jugadores, nos queda mirar Ponferrada. Mirar lo que queda de puntos o los rivales nos va a quitar energía».

¿Qué balance hace el técnico de Martiricos de este partido tan complicado? «Nos ha faltado fluidez, teníamos mucha gente por detrás de la pelota, no encontrábamos interiores, nos ha faltado ritmo. La primera parte no hemos estado. Era un tema de espacios y ahí es cierto que se hace un embudo y nos ha faltado claridad. La segunda parte, con los cambios, sabíamos que teníamos que sacar jugadores para volver el partido de ida y vuelta, se ha vuelto abierto. Solo vale el resultado, pero yo tengo que agradecer el esfuerzo que hacen los chicos. El equipo lo ha dado todo y esa es la manera de seguir luchando».

Inevitablemente, uno de los nombres propios del encuentro fue Rubén Castro. El ariete pudo haberle dado la victoria al Málaga CF desde el punto de penalti, pero Andrés Fernández lo detuvo. «El que lo falla es el que lo lanza. Rubén es el máximo goleador, una leyenda. Esperemos que en Ponferrada consiga quitarse esta espina. El más jodido es él», a lo que añadió: «Si hemos llegado hasta aquí, tenemos que apartar el miedo. Somos personas y es difícil saber gestionarlo. Hay que recuperar a la gente que está muerta física y mentalmente».

Eso sí, le fue imposible evitar hablar sobre la baja de Ramón, clave según se demostró sobre el terreno de juego: «Esa posición era muy importante y habíamos encontrado al mejor Ramón. Vamos a buscar soluciones. Jozabed no ha sido el cambio por estar mal, es porque nos faltaba gente en esa zona intermedia. No encontrábamos el pase para superar la primera línea de presión. Ha sido más cuestión de engranaje que de posición individual».

Además, hay otro nombre a tener en cuenta para este mismo fin de semana. Según comentó el castellonense, Pablo Chavarría le pidió el cambio por una sobrecarga en los isquiotibiales. «Ya no podía, era riesgo de lesión. Yo no lo he querido cambiar. Esperemos que no sea nada porque en principio no ha habido nada más. Toquemos madera para que pueda estar en Ponferrada».

Lo que está claro es que Pellicer no quiere ver a nadie rendirse. Las cuentas siguen saliendo, pero las posibilidades ya son ínfimas. Sin embargo, aún queda camino y una nueva parada llega el próximo domingo: «Es todo muy apocalíptico, pero tenemos que mantener el control, ese regulador emocional. Después de este bajón de 24 horas, pensar en Ponferrada», concluyó.