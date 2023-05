Lago Junior fue el encargado de comparecer ante los medios de comunicación tras el regreso al trabajo del Málaga CF después del empate frente al Huesca. El delantero costamarfileño confirmó que "el vestuario está fuerte" y centrado únicamente "en ganar en Ponferrada" para mantener vivas las opciones de permanencia: "Quedan cuatro partidos, pero estamos convencidos de que lo vamos a conseguir". "Tenemos que ganar a la Ponferradina y esperar", explicó. Además también dejó algún mensaje sobre su futuro en el club: "Sé lo que quiero hacer. No va a cambiar si el Málaga baja o se queda".

Cuentas

"Los rivales juegan antes que nosotros, pero no estaremos pendientes, solo tenemos que focalizarnos en nuestro partido".

Vuelta al equipo

"Cuando estás lesionado se hace duro, pero había que ayudar a los compañeros desde fuera. Contento por volver con el grupo. El otro día participé poco, pero estoy feliz de haber vuelto con el equipo. Mi objetivo era ayudar, no se pudo. Empatamos, no nos fuimos contentos. Después del partido nos fuimos tristes para casa por el recibimiento que tuvimos. Teníamos la ilusión de ganar. Creo que estamos en un buen punto. Personalmente estoy genial".

Creer en la permanencia

"Ese es el mensaje de motivación que nos damos, que puede pasar. Villareal B y Leganés pueden perder, pero primero tenemos que ganar nosotros. Pellicer no cambia el mensaje, desde el primer día dice que nos iremos de vacaciones con la salvación. El resto son secretos que nos decimos nosotros".

Rubén Castro

"Hemos estado hablando. Tiene mucha experiencia, son cosas que pueden pasar. Le veo entrenando bien. Fuerte de cabeza".

¿Quedarse en el Málaga CF?

"Ahora mismo no puedo decir nada. Sé lo que quiero hacer, pero no sé lo que voy a hacer. No va a cambiar si el Málaga baja o se queda. Mi futuro no es lo más importante, tenemos que defender el escudo. En mi cabeza lo tengo claro".

Sentimiento por el club

"He estado en clubes grandes. Mallorca, Huesca, Mirandés... pero el Málaga es un sentimiento. Llevo poco tiempo y el amor que tengo a este club no es por vender humo. El recibimiento no lo había vivido nunca, ni cuando con el Mallorca jugamos contra el Madrid en nuestra casa. Fue increíble".

Apuesta por el Málaga

"Muchas veces había venido a jugar contra el Málaga y el recibimiento, los aficionados... Me quedé flipando. Siempre tenía esta ilusión de jugar algún día en el Málaga. Tomé la decisión de venir aquí teniendo otras ofertas, sabiendo lo que podía pasar. Siento pasión por el club. Me gusta como funciona, como trabaja todo el mundo".