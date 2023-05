Las dudas en el once de Pellicer

Se acerca un nuevo partido y Sergio Pellicer tiene que volver a darle vueltas y más vueltas a qué alineación será la mejor para meterle mano a la Ponferradina, este domingo a las 16.15 horas en El Toralín. El conjunto blanquiazul llega al choque con la baja segura de Ramón Enríquez y con la seria duda de Pablo Chavarría, que probablemente no pueda estar disponible para medirse al equipo berciano. La tarea del míster será acertar con el reemplazo de dos futbolistas que estaban siendo titulares y fundamentales en el tramo final de temporada.

Ramón se lesionó en Lugo y tiene muy complicado volver a participar en lo que resta de temporada. Ya se perdió la cita del pasado lunes frente al Huesca, y ahí Pellicer optó por mantener el esquema y situar en su lugar a Jozabed. La apuesta no salió demasiado bien y, tras el descanso, el entrenador blanquiazul decidió dar entrada a Luis Muñoz en lugar del sevillano.

Pellicer ha tenido toda la semana para decidir si quiere mantener su apuesta por Jozabed o busca otra alternativa. La opción de Luis Muñoz en esta ocasión no está disponible, porque el capitán está sancionado por acumulación de amonestaciones, así que para variar el once con respecto a lo que probó ante el Huesca tendría que decidirse por una propuesta más defensiva.

Los candidatos a reemplazar a Ramón -si no es de nuevo Jozabed- serían Genaro Rodríguez, N’Diaye o Alberto Escassi, si es que Pellicer quiere adelantar su posición al centro del campo. Atendiendo a las palabras del técnico en la rueda de prensa previa al choque, el senegalés es una opción tan valida como cualquier otra, una vez ya está totalmente en dinámica después del acto de indisciplina que le tuvo unos días apartado del equipo. «Es un jugador más de la plantilla. Ha cambiado su dinámica, está preparado y es un de las soluciones que manejamos», dijo el míster. Por tanto, verle como titular en El Toralín no sería nada descabellado.

Además de la ausencia confirmada de Ramón, para este encuentro es probable que se una la de Chavarría. Pellicer dejó caer que, aunque se pruebe este sábado, tiene muy difícil poder participar en Ponferrada. Con la ausencia del argentino, se le abriría la puerta del once a Lago Junior. El costamarfileño ya tiene olvidada su lesión muscular, jugó unos minutos ante el Huesca y este domingo podría regresar a la titularidad. A priori, parece la opción mas probable, pero el técnico de Nules no quiso descartar a ningún jugador. Los Fran Sol, Álex Gallar o Álex Calvo también tendrían sus opciones, pero todo apunta a la vuelta de Lago al once.

Por lo demás, pocas dudas hay sobre los hombres que estarán en liza. Si Escassi fuese elegido para jugar en el mediocentro, podría entrar Ramalho en la línea de tres centrales junto a Esteban Burgos y Juande. El resto de puestos tienen dueño: la portería es para Rubén Yáñez, los carriles son para Delmás y Cristian, en el centro del campo Febas y Villalba ocuparán dos de la tres plazas y arriba estará Rubén Castro, presumiblemente acompañado de Lago Junior.

El equipo blanquiazul entrenará este sábado por última vez antes de partir hacia Ponferrada. Ahí Pellicer debe despejar todas sus dudas, si es que en estos momentos sigue teniendo alguna.