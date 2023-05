Cientos de miles de argentinos invadieron las redes sociales durante el mes de diciembre -tras ganar el Mundial de fútbol- con su ya conocida letra «dicen que estamos locos de la cabeza». Pues más o menos es lo que deben de haber pensado desde todos los lugares de España al ver cómo más de 700 aficionados de un equipo que ocupa la 19ª posición de LaLiga SmartBank vuelven a cruzar este fin de semana toda España para apoyar al Málaga CF en su visita a Ponferrada.

El reconocimiento que merece la afición de Martiricos ya traspasa fronteras costasoleñas. Ya no es solo que locales y foráneos hayan quedado prendidos de los últimos recibimientos con los que ha llegado el equipo a La Rosaleda, es que todo eso se ha trasladado a los desplazamientos para tratar de rascar los tres puntos en un intento desesperado por alcanzar la permanencia.

Precisamente, ya ocurrió hace dos semanas. En otro momento agónico, cientos de personas se desplazaron hasta el Anxo Carro de Lugo en casi 24 horas de autobús -contando ida y vuelta- para celebrar finalmente la victoria blanquiazul. Ahora, con solo cuatro encuentros por disputarse, más de 700 aficionados se citaron a las 22.00 horas de este sábado en La Rosaleda para poner rumbo a la capital de El Bierzo, en la provincia de León.

Es una nueva demostración de coraje y corazón de una marea blanquiazul dispuesta a recorrer más de 900 kilómetros por carretera hasta llegar a El Toralín, campo de la SD Ponferradina. Una nueva ‘locura’ para muchas personas que al llegar otra vez a Málaga durante la madrugada del lunes tendrán que trabajar sin siquiera tiempo de descanso.

Ojalá tengan la misma suerte que en el anterior desplazamiento a tierras lucenses. No van a marcar físicamente un gol, pero que el corazón de La Rosaleda se desplace hasta la otra punta del país debe ser la máxima motivación para salir a morder ante la Ponferradina. Es el mayor activo que tuvo, que tiene y que siempre va a tener el Málaga CF. «Los locos de la cabeza» no se merecen otra cosa que no sea la victoria.