Cada verano supera al anterior en el Málaga CF. Si hace menos de un año las oficinas de Martiricos echaron humo durante semanas reconstruyendo una plantilla que fracasó el curso anterior, lo de este año no va a ser menos, al contrario. El nuevo director deportivo, al que todavía no se le puede poner cara, llegará al club blanquiazul con mucho trabajo por hacer, con la obligación de conformar un plantel casi desde cero, si termina por confirmarse el descenso a Primera RFEF y la mayoría de los futbolistas quedan libre para marcharse a otros equipos.

La última obra de Manolo Gaspar ha fracasado. Pase lo que pase en estas dos jornadas. Tras la horrible temporada 2021-22, donde el Málaga CF consiguió la permanencia de forma pírrica, la revolución en la plantilla fue total, con unos 15 fichajes contando los que tuvieron que llegar con la temporada ya empezada. Un plantel renovado a cargo de tres entrenadores diferentes que están a un minúsculo de paso de no poder evitar el mayor de los desastres, el descenso a Primera RFEF.

En los próximos días se anunciará el nombre del nuevo director deportivo, el encargado de encabezar el nuevo proyecto blanquiazul. La única razón por la que su nombre no ha sido ya confirmado no puede ser otra que porque el descenso de categoría aún no es matemático, porque la decisión sobre quién será ya está más que tomada en las oficinas del club y probablemente ya esté diseñando el nuevo Málaga en la sombra.

Reconstrucción

El encargado de la dirección deportiva blanquiazul se ahorrará el primer paso del proyecto, el de elegir entrenador, pero luego tendrá un verano muy ajetreado por delante. Salvo giro de los acontecimientos, Sergio Pellicer continuará al frente del banquillo blanquiazul la próxima temporada, ya fuera en Segunda o, como es más que probable, en la tercera categoría del fútbol español. El nuevo director deportivo, junto al míster castellonense, y bajo la supervisión de Kike Pérez y José María Muñoz, tendrá que configurar una plantilla partiendo de una base poco sólida. Una vez se consume el fatídico descenso, la mayoría de jugadores profesionales en nómina podrá abandonar libremente la entidad. Solo hay cuatro futbolistas que no tienen esa cláusula liberatoria: Manolo Reina, Genaro Rodríguez, Ramón y Juande. Y aún así alguno podría salir si se dan las circunstancias. Del resto, tendrá que ser la voluntad económica y deportiva del jugador el querer quedarse, y también que Pellicer quiera seguir contando con él.

A partir de ahí, el director deportivo tendrá las cartas con las que cuenta, incluyendo canteranos con nivel del primer equipo, y comenzará la reconstrucción. Si el verano pasado se cerraron multitud de fichajes, en este próximo mercado estival no van a ser menos. El trabajo en los despachos va a ser intenso hasta el comienzo del campeonato, y no se puede fallar. En caso de llegar a ese punto, el Málaga no puede ser, al menos en el primer año, un equipo más de la categoría. Gracias a las ayudas económicas y al tamaño de su masa social tendría que ser capaz de formar una plantilla digna de ascender. Con humildad, pero teniendo claro que el único objetivo tendría que ser regresar al fútbol profesional.