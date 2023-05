Se acerca el momento de que los que mandan en Martiricos tomen la palabra. En unos días, ya sea tras al descenso matemático o después de una salvación milagrosa, llegará la hora de que José María Muñoz y Kike Pérez tengan que decidir cosas muy importantes en lo que respecta al Málaga CF tras una temporada lamentable. El administrador judicial y el director general de la entidad tendrán que comparecer ante los medios en los próximos días y también coger las riendas de un nuevo proyecto. Y entre esas primeras decisiones de calado está la de nombrar al nuevo director deportivo, pieza fundamental en la confección del equipo blanquiazul del próximo curso.

Kike Pérez y José María Muñoz llevan semanas dándole vueltas al tema del director deportivo. Manolo Gaspar se marchó en enero y desde entonces fue el propio director general el que asumió las responsabilidad del director deportivo. Pero ahora ha llegado el momento de elegir al hombre encargado de configurar un nuevo Málaga CF. Ambos dirigentes blanquiazules se han reunido con varios candidatos en los últimos días y semanas y la decisión parece que ya está prácticamente tomada.

A la vuelta del partido en Ponferrada, donde el equipo perdió muchas de sus opciones de permanencia, Kike Pérez atendió a los medios y aseguró que «lo vamos a cerrar cuanto antes. Era una figura que no quería que se quemara antes de tiempo. Está ya más que tomada la decisión en nuestra cabeza. Será algo inminente». Sin embargo, por diferentes motivos, la resolución definitiva aún no ha llegado, o por lo menos no ha sido anunciada.

En estas negociaciones ha jugado un papel fundamental la figura de Pellicer. El míster de Nules tiene un año más de contrato y, si nada cambia, será el técnico del equipo blanquiazul la próxima temporada, independientemente de la categoría en la que compita. Desde las oficinas de Martiricos se ha trasmitido siempre confianza plena en Pellicer, más aún después de la racha de resultados que mantiene al equipo con opciones, aunque mínimas.

Pero no todos los candidatos con los que se han entablado conversaciones estaban muy por la labor de llegar con un entrenador impuesto. A los directores deportivos, lógicamente, les gusta llegar a un nuevo club con plenos poderes para desarrollar su proyecto desde cero, y el hecho de tener al entrenador ya elegido previamente es un condicionante importante. Este, sin duda, es uno de los motivos por los que el nuevo director deportivo blanquiazul aún no se ha cerrado.

De todos los nombres que han salido a la luz, ahora mismo hay dos candidatos que están en la lista por encima del resto: Loren Juarros y Javier Recio. Y según las informaciones que han salido en las últimas horas Juarros sería más favorable a dar continuidad a Sergio Pellicer en el banquillo, mientras que el madrileño Recio sería más reticente a ello. En cualquier caso, el anuncio definitivo llegará con toda probabilidad la próxima semana.

Diferentes perfiles

Ambas opciones gustan a los dirigentes de Martiricos. Por un lado, Loren Juarros estuvo una década como director deportivo de la Real Sociedad, llegando al puesto con el equipo en Segunda y llevándolo hasta competir en Europa. Puso fin a su etapa txuriurdin en 2018. Javier Recio, por su parte, ya logró algo que debe perseguir el Málaga en el corto plazo si termina descendiendo: llevó al Mallorca de Segunda B a Primera en solo dos temporadas. Todo hace indicar que uno de ellos tomará las riendas de la dirección deportiva en los próximos días.