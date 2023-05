Salva Sevilla, Rubén Duarte, Miguel de la Fuente, Asier Villalibre... son muchos los jugadores del Deportivo Alavés que van a poner en infinitos problemas al Málaga CF. Caras conocidas por su paso por Primera y Segunda División que buscan en estas dos últimas jornadas alcanzar el ascenso directo a la elite del fútbol español. Sin embargo, hay un jugador que se enfrentará este sábado (18.30 horas) a su pasado.

Abdel Abqar (10/03/1999, Marruecos) se trata de uno de los centrales de referencia del Alavés de Luis García Plaza, pero no es solo conocido en Vitoria. El joven marroquí comenzó a formarse en las categorías inferiores del Málaga CF, aunque no tardó en buscar el salto para sentirse más futbolista: "Lo que me ofrecían no era lo que quería. Noté que necesitaba salir y buscar un futuro. Por eso me fui del Málaga, se me acabó el contrato. Al final es fútbol. Te pueden ir bien las cosas en un lugar y en otro no", hizo balance hace unos días en Radio Marca Málaga.

Eso sí, ahora no es ni de lejos el jugador que decidió darle un giro de 180 grados a su carrera deportiva. En su primer año como jugador profesional, Abqar está peleando estas dos últimas jornadas por ascender a Primera División con el todopoderoso Alavés. Y no solo está haciendo de cualquier forma. Con la absoluta confianza del cuerpo técnico, es un baluarte en el conjunto blanquiazul por delante de otros defensas mucho más experimentados y con más bagaje en este tipo de situaciones.

Hasta la temporada 2018/2019 defendió los colores del Málaga CF. Por entonces desempeñó un buen papel con el filial, pero lo apostó todo por dar un paso adelante en su vida deportiva. Recaló seguidamente en la cantera del Alavés, con quien jugó en la campaña 2020/2021 por el ascenso a Segunda División y su debut en Copa del Rey el 30 de noviembre de 2021 fue un punto de inflexión. Comenzó a ir convocado en Primera División con el Alavés y su gran oportunidad llegó este pasado verano.

Acumula hasta el momento 2.674 minutos al frente de la zaga blanquiazul, casi todos ellos como titular. Ha marcado 1 gol y a sus 24 años es fundamental para entender la temporada que está haciendo el 'Glorioso'. Este sábado recibirá a su exequipo y será uno de los grandes encargados en frenar la ofensiva del Málaga CF, un objetivo que dejaría matemáticamente fuera de LaLiga SmartBank al club con el que creció.