Sergio Pellicer, entrenador del Málaga CF, compareció este viernes en rueda de prensa en las horas previas al Deportivo Alavés-Málaga CF que podría dejar sentenciado el futuro blanquiazul en el fútbol profesional o un último hilo de esperanza de cara a la jornada final de LaLiga SmartBank. Sea como fuere, declaró que "nuestro futuro está en 90 minutos" y que el primero que debe hacer los deberes es el conjunto blanquiazul.

"Es cierto que ha sido una semana complicada. Desde mi llegada han sido todas complicadas y estas dos, a pesar de la victoria, incluso más. Centrados en lo puramente deportivo, en el rival al que nos vamos a enfrentar en un partido que es todo o nada. No dependemos de nosotros, la opción es mínima, pero mientras haya un atisbo de luz a final del túnel, no me voy a rendir. Vamos a pelea, buscando una victoria en contra de ese destino que parece", comentó sobre el partido de este sábado (18.30 horas).

Dominio del balón, capacidad de competir, de estar siempre en los partidos, habilidad de hacer de su estadio una fortaleza... son algunas de las virtudes que el técnico explicó sobre el próximo rival. Sin embargo, valoró por encima de todo la capacidad de creer de los suyos: "En estos últimos tramos, exceptuando algún partido, el equipo está compitiendo. Vino un rival la semana pasada que parecía que no se jugaba nada. No podemos despreciar al rival cuando ganamos despreciar ni cuando perdemos despreciarnos a nosotros mismos".

Ramón -lesión-, Loren -proceso vírico- y Fran Sol -positivo en Covid- son las tres bajas con las que contará para el partido Sergio Pellicer, alguien que casi no quiere saber lo que ocurre en Ipurúa: "Móviles fuera y habrá una persona encargada de eso. Lo primero es lo que nos concierne a nosotros. Nos vale solo ganar. No hay que mirar a otros. Pase lo que pase en otro estadio, tenemos que seguir compitiendo. Nunca hay que rendirse, desafiar al destino".

"Nuestro futuro está en 90 minutos". A pesar de confiar, el entrenador castellonense se mostró muy claro y consciente de la situación que está por venir, a lo que añadió: "Es la mentalidad que tenemos que tener. Estar alerta y todo lo que tenga que venir que venga. Lo que va a depender de nosotros es competir, es conseguir los tres puntos y esperar a tener un hilo de esperanza la semana que viene".

Nuevo director deportivo

Uno de los temas que ha marcado la semana ha sido la llegada del director deportivo y que todo apunta a que la figura del entrenador será decisiva. Por lo pronto, Kike Pérez ya ha remarcado en varias ocasiones que Sergio Pellicer será el entrenador del Málaga CF 2023/2024... donde esté. "Yo tengo la fuerza para ir a Vitoria y convencer a los jugadores de que podemos ganar. Ya habrá tiempo de hablar. Yo he salido tres veces de esta casa. El compromiso de todos es absoluto y yo me siento muy responsable por la gente del club. Tenemos que intentar ganar en Vitoria y a partir de ahí ya veremos", manifestó el protagonista.

No obstante, lo único que le importa es el presente. El Alavés-Málaga CF que puede marcar un punto y final a la aventura blanquiazul en el fútbol profesional: "Yo creo que este equipo, no sé si desde la tercera jornada, ya estaba en descenso. La presión hay que saber ajustarla. Hay que mantener el nivel alto, también mental, y tener claro los inicios. Esa presión la sabemos perfectamente. Lo que estamos haciendo no nos da ni para acercarnos. Vitoria es muy difícil, pero tenemos que ser nosotros primero", concluyó.