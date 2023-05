Las 5 claves del descenso del Málaga CF

El descenso del Málaga CF consumado este sábado en Mendizorroza, ante el Alavés, es el epílogo a una temporada 2022/2023 en la que todo lo que tenía que salir mal, salió mal. Desde agosto, el equipo blanquiazul dio síntomas preocupantes y el paso de las jornadas y de los meses solo hicieron que confirmar que el Málaga CF caminaba hacia el abismo sin que nada ni nadie pusiera freno a esa deriva.

Estas son algunas de las claves que han llevado al Málaga CF, tras un cuarto de siglo en el fútbol profesional, a la Primera RFEF, la antigua Segunda División B.

1. Plantilla mal construida

Nada más que arrancó la temporada en agosto, con aquella visita al Burgos en El Plantío, se vio que la plantilla que habían construido la dirección deportiva y el técnico, Pablo Guede, estaba coja en varias posiciones. Sobre todo llamaba la atención la falta de jugadores de banda para abrir el campo y para buscar centros al área para que los delanteros pudieran tener opciones de marcar goles. Una plantilla tiene que tener jugadores polivalentes, capaces de solucionar cualquier problema de lesiones o sanciones que se dan a lo largo de una temporada. No ha sido el caso del Málaga CF 2022/2023.

2. Falta de gol

Cuando un equipo desciende de categoría es que ha fallado en casi todo. Sueles ser porque ha recibido muchos goles y también porque le ha costado marcar en la portería contraria. A falta de una jornada para acabar la Liga, con 41 partidos jugados, el Málaga lleva 36 goles. Ni siquiera contar con el mejor goleador español de la historia le ha valido para ser un equipo fiable en ataque. Rubén Castro, acostumbrado a marcar en torno a 20 goles por curso, lleva 10. Y el siguiente, Pablo Chavarría, 5. Fran Sol, que en el Eibar era un buen artillero, ha metido 3 (uno de ellos de penalti). Son cifras ridículas para jugadores de tantísimo nivel.

3. Jugadores sin alma

Cuando en un equipo las cosas van mal, es necesario que alguien tome las riendas del vestuario y sea capaz de "meter" en dinámica al resto. En este Málaga CF, salvo algunos ramalazos de Escassi o de Rubén Castro, dos de los veteranos, no se han visto sobre el césped jugadores con alma para revertir una situación que amenaza ruina desde noviembre-diciembre. Hay alguno, además, cuya actitud ha dejado mucho que desear. Los pitos masivos a Alfred Ndiaye, el último partido en Las Rosaleda, son, por ejemplo, una buena muestra de que la afición está muy descontenta con la actitud de algunos de sus jugadores.

4. Demasiados vaivenes en el banquillo

Un equipo que ha tenido tres entrenadores en estos diez meses de competición quiere decir que no ha tenido ninguna continuidad en lo táctico y que ha tenido que reinventarse demasiadas veces. Es cierto que siempre que las cosas van mal se corta por lo sano y es el entrenador el que paga los platos rotos. Siempre ha sido así y siempre lo será. El Málaga CF empezó la temporada con Pablo Guede. Muy pronto el propio técnico se dio cuenta de que la situación se le había ido de las manos y dio un paso a un lado. Llegó Pepe Mel, un veterano de los banquillos, con un buen currículum profesional. Pero tampoco le salieron las cosas, no acabó de enderezar el rumbo al equipo. El club le destituyó para apostar por Sergio Pellicer. Con él ha llegado una evidente mejoría defensiva, también se han sumado muchos puntos, pero ya en una situación crítica que ha impedido culminar con éxito el intento de remontada.

5. Dinámica perdedora

Hay siempre un debate abierto en el mundo del deporte entre los que creen en las dinámicas de los equipos (sean positivas o negativas) y los que piensan que eso son cuestiones circunstanciales y no existen como tal. El Málaga CF ha "demostrado" este curso que entró en barrena y durante buena parte de la temporada cada partido era igual, independientemente del rival y de si se jugaba en casa o fuera. No salía nada, no entraba el balón, el rival marcaba a las primeras de cambio, el equipo se quedaba con 10 jugadores por expulsiones "tontas". Y así, un partido y otro y otro. La dinámica perdedora del Málaga CF ha sido muy evidente durante buena parte de la temporada.