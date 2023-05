Después de los jugadores y de Sergio Pellicer en rueda de prensa, llegó el turno del club. El Málaga CF emitió un comunicado horas después de consumarse el fracaso absoluto: el descenso al fútbol no profesional después de 25 años consecutivos en Primera y Segunda División. Así dice el texto publicado en las redes sociales del club blanquiazul:

"A toda Málaga, perdón. Os hemos decepcionado.

Somos conscientes del profundo pesar generado en nuestra afición y es totalmente descorazonador para nosotros. Abandonamos el fútbol profesional por deméritos propios, no hay más explicación, no hay excusas. En el mundo del deporte habitualmente se rehúye de la palabra decepción, pero no podemos calificar a este curso de otra forma. La temporada ha sido una decepción.

La planificación no ha dado los frutos esperados, ni de lejos, y el fútbol no entiende de buenas intenciones, solo de resultados. Nuestra afición es, sin duda, el motor de este club y de lo poco que no ha fallado. Su compromiso y empeño en creer nos ha mantenido con vida más tiempo de lo que la lógica dictaba, pero desgraciadamente no hemos estado a la altura.

Queremos dar las gracias al malaguismo por sus muestras de amor sin igual. A las empresas que nos han apoyado tanto económicamente como moralmente, a las instituciones que han estado a nuestro lado en todo momento y, por supuesto, a toda la provincia de Málaga. Lamentamos mucho no haber honrado como se debe a su nombre. Este club es muy grande y volverá a estar donde debe estar".

A la espera de una comparecencia por parte de algún protagonista como José María Muñoz, administrador judicial, o Kike Pérez, director general, estas son las palabras más directas que la afición va a recibir en las próximas horas por parte de la entidad costasoleña. Una afición, por cierto, muy enfadada por el rendimiento de su equipo, por la falta de soluciones y que desde ya pide cambios para afrontar con "limpieza" y "sin cargos" la nueva aventura lejos de la vida profesional.

Por el momento, el Málaga CF ya ha pedido perdón. ¿Suficiente? Por la respuesta generalizada de la marea blanquiazul no lo parece. Ahora habrá que esperar a cómo se van sucediendo los hechos en los próximos días. Aún queda el trámite ante el Ibiza el próximo sábado. No obstante, todo apunta a que será una semana muy larga en Martiricos... y lo que queda.