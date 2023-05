Como es lógico, el Sergio Pellicer más apagado y triste de la temporada compareció en sala de prensa tras la derrota del Málaga CF frente al Alavés (2-1) que consumó el descenso al infierno de Primera RFEF. Intentó salvar al club -por segunda vez en su carrera- en una búsqueda desesperada por encontrar el milagro en el tercer entrenador, pero le falló el tramo final a un equipo que nunca mostró regularidad.

"Hemos peleado hasta el final. No vale. Hay que medir mucho las palabras. Es un momento doloroso tanto a nivel profesional como personal de todos los jugadores, de todo el grupo, del staff, pero lo que más duele es la gente porque esto es un sentimiento y una pasión, y nadie pensaba esto". Estas fueron las primeras palabras del técnico que añadió: "Ahora mismo estoy vacío. Habrá que reflexionar".

No obstante, vio a un buen equipo sobre el terreno de juego ante un todopoderoso rival. "Ha habido un momento, y lo estaba diciendo, que estábamos jugando contra un equipo que está peleando por el ascenso directo y lo habéis podido comprobar, no ha habido diferencia. Incluso cuando hemos estado por detrás, el equipo se ha soltado y hemos sido muy orgullosos".

Sin embargo, ¿qué es lo que ha fallado? ¿Qué le ha faltado a este grupo para alcanzar la permanencia? "Lo que ocurre es que esto es un hábito de trabajo diario. Cuando buscamos la excelencia es porque tienes que trabajar todos los días, pero desde el primer día de pretemporada. La excelencia a veces no es un modo, sino un hábito porque llega desde el primer día".

Es impensable pensar en el futuro. ¿Ahora qué? Es la gran pregunta que se hace toda la afición. ¿Y qué ocurrirá con el futuro del castellonense? No obstante, no pensó que fuera la mejor ocasión para hablar de ello. "Del futuro hay gente que está encargada. No es momento de hablar, sobre todo de la figura del entrenador, que estamos más expuestos y con más desgaste", manifestó.

Lo importante es, fundamentalmente, a lo que se le ha fallado: "Lo que quiere el aficionado es el duelo. Esos niños que han ido a La Rosaleda. Lo que hay que hacer es ponerse a trabajar. No importa a nivel individual nada. Lo importante es el Málaga CF, que haya una mente limpia y que ilusione al pilar fundamental que es la afición. Que haya unión y no división. No podemos dar la espalda a lo que ocurrió el otro día", concluyó.