El malaguismo 'llora' el descenso

«Volveréis más fuerte». El grito del mundo del fútbol es unánime. Después de muchas horas para asumir y asimilar que el Málaga CF ya no es un equipo que vaya a competir en las categorías profesionales, el sentimiento de dolor sigue siendo palpable en una afición blanquiazul que, lejos de preguntarse cómo ha llegado al club a esta situación tan dantesca, quiere explicaciones. José María Muñoz, administrador judicial, y Kike Pérez, director general, hablarán el próximo martes en rueda de prensa. Hasta entonces habrá que esperar y ahora solo queda recibir el calor del público general.

Exjugadores, aficionados malaguistas y de otros clubes, gente del fútbol como el mismísimo Javier Tebas... todos lamentan lo ocurrido en el Málaga CF. Weligton, el que fuera capitán del Málaga CF, fue uno de los primeros en mostrar su apoyo a través de las redes sociales: «Independientemente de la categoría. Orgullo de afición. Orgullo de ser malaguista. Contigo siempre». Salva Ballesta, otro histórico, también escribió: «Momentos de análisis, cabeza fría, tomar buenas decisiones y sobre todo que suene a Málaga. Nadie defiende nada mejor que el que le duele».

José Alberto López, el que fuera el primer entrenador del conjunto blanquiazul de la temporada 2021/2022, también quiso mostrar sus respetos. «Mucho ánimo a Lugo, Ibiza, Ponferradina y, especialmente, a toda la familia del Málaga CF. Afición, medios de comunicación, empleados, jugadores... ánimo. ¡Fuerza para volver pronto!». Precisamente, llegó con el Racing roto y le ha salvado en una segunda vuelta excepcional.

Además, otros exjugadores que vistieron los colores blanquiazules publicaron sus respectivos mensajes. Lo hizo Cifu, uno de los ‘ex’ que siempre muestra su cariño, casi cada semana, al que fue su equipo: «Ánimo a toda la familia malaguista. Momento de tristeza y decepción, pero sin duda, La Rosaleda volverá a brillar y rugir celebrando cosas a la altura de este gran club y afición. Abrazo».

Ánimo a toda la familia malaguista, momento de tristeza y decepción, pero sin duda, La Rosaleda volverá a brillar y rugir celebrando cosas a la altura de este gran club y afición. Abrazo 💪🏽💙 pic.twitter.com/0AaWfkFAI0 — Miguel Cifuentes (@cifuma) 21 de mayo de 2023

Dani Pacheco quiso ser algo más extenso: «Debería escribir o no. Yo siento que sí. No seré del agrado de muchos. Pero fue mi primer gran paso. Mi primer gran sueño. Y traté de dar lo mejor de mi cuando pude volver, de cumplir mi sueño de jugar en el club de mi ciudad. No salieron las cosas. Fue posiblemente mi etapa más dura como jugador y como persona. Deseo de corazón que se vuelva lo más pronto posible al fútbol profesional. Fuerza y a trabajar desde ya para volver».

Tampoco quisieron faltar a la cita representantes de las instituciones más importantes del fútbol español. Fernando Sanz, entonces presidente del Málaga CF y ahora nuevo director de Desarrollo de Negocios Internacionales de la RFEF, lamentó en Twitter: «Hoy es un día que pensé que nunca llegaría. Un día muy triste para todos los malaguistas, pero el Málaga CF seguro que volverá. Hoy, más que nunca, Memoria, Compromiso y Fe».

Hoy es un día que pensé que nunca llegaría, un día muy triste para todos los Malaguistas, pero el @MalagaCF seguro que volverá, hoy más que nunca Memoria, Compromiso y Fe #SiempreMalaga pic.twitter.com/gExzXLwGve — Fernando Sanz 19 (@FernandoSanzD19) 20 de mayo de 2023

Javier Tebas, presidente de LaLiga, que ahora abandona el conjunto de Martiricos tras recalar en el mundo del fútbol no profesional, manifestó:«Quiero mandar un mensaje de ánimo a los aficionados, dirigentes y jugadores de Ibiza, Lugo, Ponferradina y Málaga CF. Os queremos agradecer vuestra profesionalidad y trasladar todo nuestro ánimo para continuar luchando y trabajando duro para volver».

Unicaja Baloncesto, Balonmano Costa del Sol Málaga, UMA Antequera, actores malacitanos, artistas... al fin y al cabo, toda una ciudad que se lamenta por el descenso de uno de sus grandes activos. Habrá que cómo se dan los próximos días en el entorno de la entidad y qué decisiones se toman de aquí en adelante. Lo que es seguro es que el golpe es generalizado y ya no solo Málaga, sino el mundo del fútbol pierde, por el momento, a uno de sus grandes.