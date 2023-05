Racing, Mallorca, Dépor... otros históricos que han pisado el infierno

La afición del Málaga CF lo ve todo negro ahora mismo. Y es normal. El equipo blanquiazul acaba de bajar a un pozo del que será difícil salir, pero con trabajo podrá regresar a su sitio natural, el fútbol profesional, si se hacen bien las cosas. La entidad de Martiricos está en una posición que no tenía que afrontar desde hace 25 años, pero tiene espejos en los que mirarse, no es el único histórico que ha tenido que bajar a las catacumbas para coger impulso y regresar con más fuerza a la elite nacional.

El objetivo del Málaga CF no puede ser otro que el ascenso. Y cuando consiga regresar a Segunda, el fin debe ser el mismo, seguir conformando una base sólida con la que poder dar el salto cuanto antes de nuevo en Primera División, el sitio que nunca debió abandonar. Ahora mismo ver al Málaga visitando el Santiago Bernabéu, el Campo Nou o el Nuevo San Mamés se ve lejísimos, y realmente lo está, pero con unión y unos dirigentes que trabajen con humildad y cabeza el regreso en un corto periodo de tiempo es posible, siempre y cuando la estabilidad institucional colabore también a ello.

Han cambiado mucho las cosas desde entonces, pero el Málaga CF bien sabe lo que es protagonizar un ascenso meteórico en dos campañas consecutivas. En el curso 1997-98 subió a Segunda tras el hat-trick de Guede al Terrassa en la promoción y un año después subió a Primera. Dos éxitos consecutivos que devolvieron a la entidad a su sitio. Seguramente ahora el fútbol sea más igualado y competido, la Primera RFEF sea más fuerte que aquella Segunda B, pero hay casos recientes que demuestran que es posible.

Uno de los históricos que tuvo que pasar por este mal trago es el Mallorca, y mira dónde está ahora, compitiendo y salvando la categoría en LaLiga Santander. El club bermellón bajó en la 2012/13 a Segunda y cuatro temporadas más tarde (2016/17) descendió otro escalón hacia la Segunda B. En Mallorca supieron rearmarse y, con dos ascensos consecutivos (2017/18 y 2018/19), se plantó de nuevo en Primera División.

Otros siguen, sin embargo, en el pozo. El caso más reciente y sonado de un histórico cayendo a la división de bronce es el del Deportivo de la Coruña, un club que cuenta con un título de Liga, dos de Copa del Rey y que incluso llegó en sus mejores años a una semifinal de Champions. Los gallegos cayeron a Segunda B en 2020 y llevan tres años consecutivos intentando volver a Segunda.

En la 2020/21, en una campaña atípica por la pandemia, el Dépor no fue capaz de pelear por el ascenso en una Segunda B con un formato diferente y con subgrupos. El año pasado, con el nacimiento de la Primera RFEF, tampoco lo logró. Jugó el play off de ascenso y terminó cayendo en la final, en Riazor, frente al Albacete. Y en esta campaña 2022/23 de nuevo se jugará su retorno al fútbol profesional en las eliminatorias directas por el ascenso tras no haber podido quedar campeón de su grupo para subir de manera directa.

Otros como el Racing de Santander han pasado siete de las 10 últimas temporadas en la tercera categoría. El Numancia, por ejemplo, sufre para mantenerse en Primera RFEF. Y ya ni hablar de otros históricos como el Recreativo de Huelva o el Hércules que están todavía más abajo y luchando por volver a acercarse al fútbol profesional.