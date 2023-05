¿Quiénes son los principales culpables del descenso del Málaga CF?

Aquí no se salva nadie. Bueno, sí, la afición, la única que ha sabido estar a la altura de las circunstancias en una fatídica temporada que ha llevado al Málaga CF a desaparecer del mapa del fútbol profesional después de 25 años. El descalabro es histórico, más aún después de un verano en el que se vendió ilusión e incluso desde dentro del club se hablaba abiertamente de ascenso. Una vez consumado la caída a los infiernos, es momento de repartir culpas. En mayor o menor medida todos han tenido cuota de responsabilidad: el administrador judicial José María Muñoz, única cabeza visible hasta la llegada de Kike Pérez; el director deportivo Manolo Gaspar, el ideólogo de esta plantilla; los jugadores, los que no han sabido dar la talla sobre el césped; y los entrenadores, salvando distancias entre Pablo Guede, Pepe Mel y Sergio Pellicer.

Administrador judicial

Máximo responsable de la entidad desde que hace más de tres años la jueza lo pusiera al frente del Málaga CF. Impecable en la gestión económica, pero quizás se olvidó que esto era un club de fútbol y sin resultados deportivos, el castillo de naipes caería. José María Muñoz es el encargado de todas las decisiones importantes que se toman en la entidad, y una de ellas fue mantener en el cargo a Manolo Gaspar más tiempo del debido. Le confió el proyecto en verano y en pocas semanas ya se olía el fracaso, aún así le mantuvo en el cargo y le dejó hacer también el mercado invernal.

El administrador judicial ha sido el que ha mantenido o ha dado la confianza a los dirigentes de cada área y ha tardado 3 años en nombrar un nuevo director general con poder de decisión en el club. La gestión, hasta la llegada de Kike Pérez, dependía exclusivamente de él, y los resultados deportivos están ahí.

Manolo Gaspar, el gran señalado

Este es el resultado de su obra. Su proyecto de la temporada 21/22 estuvo al borde del abismo y ya este curso se ha consumado su fracaso. Es uno de los máximos responsables del descenso, no puede ser de otra manera cuando eres el encargado de configurar el plantel y tomar decisiones con respecto al banquillo. Confió en Pablo Guede y en pocas semanas tuvo que recular. Después trajo a Pepe Mel, que no consiguió dar la vuelta a la situación y cuando llamó a Pellicer para que volviera a la entidad ya era tarde. Ha tenido que utilizar cinco entrenadores en poco más de un año. Sobre todo en la última temporada, no ha estado a la altura, porque hay que añadir que contaba con el mayor presupuesto de los últimos años. Tenía que conformar un equipo que peleara por el ascenso y ha terminado ocurriendo todo lo contrario.

La plantilla

Los jugadores principales culpables de este bochorno. Al final y al cabo, son los encargados de dar la cara en el césped. Se fichó veteranía y experiencia y no han sabido sacar adelante una temporada que ha estado torcida desde el principio. Muchos de los fichajes que estaban llamados a ser importantes en Málaga han terminado siendo un auténtico fiasco. Aún así hay que diferenciar y no todos pueden suspender por igual. La afición no esta tonta y ya dictó sentencia contra algunos ante el Mirandés. Suspenso general, pero con matices.

Entrenadores

Tres entrenadores en una temporada, eso lo dice todo. Ninguna ha terminado de dar con la tecla, aunque hay que diferenciar bien a la hora de repartir culpas. Guede fue el encargado de colaborar en la confección de la plantilla, diseñar la pretemporada y dar los primeros pasos de una temporada que se torció desde el inicio. Fracasó por completo, solo duró 6 jornadas en el cargo. Llegó Pepe Mel. Consiguió revitalizar al equipo, pero el inicio de 2023 fue un desastre y la dirección deportiva también decidió prescindir de él. Se confió en Pellicer para el tramo final, y tampoco consiguió el objetivo de la permanencia. Con el castellonense se vivieron los mejores momentos de la temporada, pero ya era tarde. Es el que mejor sabor de boca ha dejado, pero tampoco hay que obviar que cogió al equipo cerca de los puestos de permanencia y tras un mal arranque se situó a 10 puntos. La remontada luego ya fue imposible.