De la Torre pide un acuerdo entre los propietarios para la venta del Málaga CF

Solo unas horas después de que el Málaga CF descendiera a Primera RFEF, el alcalde Francisco de la Torre hizo un primer análisis de la nueva situación deportiva a la que está abocado el club de Martiricos a partir de la próxima temporada. Las palabras de De la Torre fueron las siguientes: "Lo digo con todo respeto a los propietarios, reconociendo el papel que cada uno ha tenido en la historia del Málaga CF, que AL Thani hizo un esfuerzo importante en un momento determinado poniendo dinero, pero luego esa gestión no se supo hacer bien quizás porque los equipos de trabajo que se tuvieron no estuvieron a la altura del reto. Estos últimos años ha ido todo mal y cuando entran los pleitos entre un propietario por un lado y otro por el otro, que habían llegado a unos acuerdo y que mucha gente no acababan de entender, pero que sí se habían producido, todo eso tiene un contexto judicial que puede tardar tiempo en arreglarse. Creo que lo que responsablemente deben sentir todas las partes, Al Thani y Blue Bay, por el amor a unos colores que deben sentir, es un acuerdo, porque esto es un camino que no conduce en nada positivo al club ni a la ciudad", afirmó.

"Es una cuestión de ellos, pero llegar a un acuerdo de venta sería lo mejor para que se pueda salir de ese lío judicial y se le permita al club tener un escenario distinto, tranquilo, no judicializado, donde esté marcada la hoja de ruta para subir rápidamente a Segunda División. No lo veo tan difícil y espero que eso pueda avanzar. Me quedo aquí porque no quiero crear ninguna expectativa. Es un tema que tiene su dificultad pero que no lo veo imposible. Mis palabras son de respeto hacia Al Thani y hacia Blue Bay, pero hago esta reflexión en público porque creo que debo hacerla", aseguró De la Torre..

Respecto a la aportación económica del Ayuntamiento al club de Martiricos, que fue de un millón y medio de euros el pasado verano, De la Torre no quiso confirmar si mantendrá su apuesta ya que dependerá del rumbo que tome la entidad en estos próximos meses: "Hicimos una apuesta por los colores del Málaga, por su afición, que es formidable en su apoyo. Creo que es lo que había que hacer. No soy analista deportivo, no es mi tarea. Lo que importa ahora es buscar escenarios de salida. Seguirá la ayuda si hay un escenario de normalización de las cosas. Pero si se da esa venta que yo he dicho antes, será ya un club con autonomía. Se ha hecho una administración muy seria, el control de la jueza está ahí, esa sintonía es importante. Pero yo pongo mi esperanza en una solución que no exigirá una aportación económica del Ayuntamiento. Todo dependerá de tener una sociedad nueva", finalizó.