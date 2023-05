Antes de acabar el mercado veraniego se respiraba optimismo en el seno del club malaguista y entre la afición. La directiva pretendía hacer borrón y cuenta nueva tras el desastre de la anterior temporada. Sobre el papel, el Málaga CF había sido diseñado para codearse con los grandes de la categoría, pero ha quedado más que demostrado que esto era solo una ilusión veraniega. Ni Pablo Guede, ni Pepe Mel pudieron dar con la tecla para hacer funcionar a la máquina y solo Sergio Pellicer, en última instancia, parecía que había encontrado la forma de que el equipo funcionase mínimamente bien, pero fue demasiado tarde.

Estos son los cinco partidos que han supuesto losas demasiado pesadas para un equipo que lleva con la calculadora en la mano desde hace muchas jornadas y que finalmente no ha podido obrar el milagro de la permanencia.

Málaga CF 0-4 UD Las Palmas (Jornada 2)

El equipo ya venía de una imagen dudosa en pretemporada y con una derrota ante el Burgos en la primera jornada, pero este partido era el estreno en La Rosaleda de la nueva temporada ante la afición blanquiazul. Había mucha ilusión, pero de nada sirvieron los ánimos y aliento de una afición tan espectacular. Justo antes del descanso, el Málaga encajó el primer gol y el equipo no supo reaccionar. En el último tanto de Las Palmas se podía apreciar la desesperación de la defensa de Pablo Guede, no solo fue la parte de atrás, la delantera no estuvo eficaz y salvo un disparo de Álex Gallar en el primer tiempo, el Málaga CF no inquietó la portería rival, García Pimienta le ¨comió¨ la tostada a Guede de principio a fin.

Albacete BP 3-2 Málaga CF (Jornada 27)

El Málaga CF, en pleno intento de salir de la quema en la que llevaba toda la temporada, llegó a ponerse por delante de su rival con un marcador de 1-2, tras los goles de Fran Sol y Lago Junior, que parecían darle esperanza al malaguismo. Entonces, Luis Muñoz se encargó de "apagar" la euforia de la afición. En el minuto 37, entró en disputa del balón con Maikel Mesa, que le había empujado delante del árbitro, el colegiado no impartió justicia y de las protestas de Luis Muñoz nació una primera amarilla. Al no parar de quejarse ni de hacer gestos con las manos. Trujillo Suárez decidió volver a amonestarlo y le mostró la segunda amarilla. En 7 minutos el Albacete logró darle la vuelta al marcador y hundir más a un Málaga que tuvo que remar contracorriente casi una hora de partido y que venía mostrando señales de mejoría en los anteriores partidos, pero volvió a casa con un 3-2 en contra.

Málaga CF 0-1 Racing de Santander (Jornada 30)

Es, sin duda, el partido que más daño hizo al Málaga CF y a su afición en toda la temporada. A falta de 12 jornadas para la conclusión de la Liga Smartbank, el Málaga se enfrentaba al rival que tenía más cerca en la clasificación para poder salir de los puestos de descenso. El equipo local empezó con ganas, pero el guardameta racinguista, Miquel Pareira, echó el cerrojo y realizó 3 paradas claves para salvar a los suyos antes del descanso. Al poco de la reanudación, Genaro Rodríguez realizó una entrada dura sobre Iñigo Vicente, provocando su expulsión por la gravedad de la entrada. El 10 del Racing fue el encargado de anotar el único gol de partido, mostrándole a los 26.061 aficionados locales una visión anticipada de quién se iba a quedar en la categoría y quien no.

Málaga CF 0-0 SD Huesca (Jornada 38)

Avanzamos hasta casi el final de liga, jornada 38. El Málaga recibió al Huesca con la opción de acercarse al milagro un poco más. Dominó la primera mitad, pero no encontró ninguna opción clara de gol. En la 2ª parte, Pellicer decidió mover el banquillo y cambiar a un sistema de 2 centrales. En el minuto 80, llegó la jugada clave: penalti a favor del Málaga CF, tras una falta sobre el capitán Alberto Escassi. Rubén Castro fue el encargado de tirar el penalti, el máximo goleador español de la historia aceptaba la responsabilidad, pero Andrés Fernández, con una parada espectacular, se encargó de hundir más los sueños de permanencia ´boquerones´.

SD Ponferradina 2-0 Málaga CF (Jornada 39)

Justo una jornada después, llegó la puntilla final. No matemática, pero sí virtual. El equipo perdió en Ponferrada contra un rival ya desahuciado. En la primera parte apenas hubo ocasiones. Tras la reanudación, el Málaga CF se mostró más agresivo y el partido se volvió un ´correcalles´. La entrada al terreno de juego de Yuri de Souza, máximo anotador histórico de la "Ponfe", lo cambió todo. En dos chispazos, hacia el final del encuentro, Yuri fulminó a un equipo que mientras más avanzaba el partido menos ocasiones fue generando.

Esta serie de descalabros han sido claves para entender la temporada del equipo que ha terminado consumando en Vitoria un descenso que se venía anunciando ya desde la anterior temporada. Ahora los malaguistas tendrán que apoyar al club de sus amores en 1ª Federación. Lo único que ha sido, es y será seguro es el compromiso de la afición con unos colores y con un escudo que se merecen volver a la máxima categoría del fútbol español, algo que solo el tiempo dirá si sucede con el Málaga CF en el futuro próximo.