Kike Pérez dio la primera noticia importante de la rueda de prensa, la contratación de Loren Juarros como director deportivo. Además, confirmó que solo cuatro futbolistas de la primera plantilla seguirán con contrato en vigor -Genaro Rodríguez, Manolo Reina, Ramón y Juande- y anunció que ha hablado con tres jugadores de los que quedan libre para tantear su posible continuidad.

A los dirigentes del Málaga CF les queda un largo verano por delante. Queda por delante un reestructuración completa del club y además habrá que configuración una plantilla de garantías, con el dinero que haya en caja, con una base poco sólida. De los jugadores con ficha profesional, solo Genaro, Ramón, Manolo Reina y Juande tienen contrato para la próxima campaña, el resto queda libre tras el descenso, aunque Kike Pérez ya se ha movido para ver la predisposición de algunos para continuar.

"He hablado con tres futbolistas, predisposición hay. Tienen que darse cuenta que la diferencia es abismal. He hablado con tres que quedan libres para emplazarnos a hablar de números", explicó.

Otros de los jugadores que, a priori, formarán parte de la plantilla son los canteranos que regresan tras cesión: Dani Lorenzo, David Larrubia, Roberto y Kevin. "Vuelven a su club, ahora ya es el momento de ver a esos canteranos. Será trabajo del director deportivo y el entrenador analizar quién se queda y quién no. Todos tienen contrato. Harán la pretemporada y el que esté mejor se quedará. Con Kevin tienen un opción de compra, no automática", avanzó Pérez.

Continuidad de Pellicer

Por otro lado, preguntado por la continuidad de Sergio Pellicer, no fue del todo claro a la hora de confirmar que seguirá al frente del banquillo: "Tenéis mi opinión sobre Sergio. No es ninguna imposición. Mi opinión no va a hipotecar el proyecto del Málaga. Es el momento de saber también la opinión del entrenador".

Kike Pérez lleva ya varios meses en el club y le ha dado tiempo a tener una opinión más formada del funcionamiento de la entidad. "Cuando llegué al club tenía esa visión de buen funcionamiento. Ahora tengo detectado perfectamente los fallos o las deficiencias del club. Había deficiencias absolutas en la parcela deportiva. Tenemos que fichar jugadores y personas, cómo hacer el trasvase de la cantera al primer equipo. Tener un mapa de sucesión en la cantera. Cuando traes 16 jugadores, son 16 familias, a veces te sale y otras no. Tengo experiencia en esto, a veces no cohesionan, las personalidades no casan, el sistema de juego no es el correcto... Qué líderes hay, quién va a tirar del carro, quién va a explicar qué es el Málaga. Explicar lo que es este club. Solo queda trabajar y tener un plan. Un plan en toda su extensión", concluyó.