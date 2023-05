Loren Juarros será el nuevo director deportivo del Málaga CF, así lo confirmó Kike Pérez, director general, al comienzo de la rueda de prensa que ofreció junto a José María Muñoz en la sala de prensa de La Rosaleda. El ex de la Real Sociedad será el encargado de configurar la plantilla blanquiazul del próximo curso, además de elaborar un plan a nivel de club. Firma por dos temporadas, más una opcional, en caso de ascenso.

"Siempre lo he tenido muy claro el perfil. Alguien con experiencia profesional y éxito en un club de prestigio. La Real es un club que lo he tenido de referencia de cómo han hecho las cosas. En un concurso de acreedores le dieron la vuelta deportiva y económicamente. Vi más de 30 perfiles. Cumplía todos los ítems para un plan integral. La decisión no era contratar un fichador, sino alguien con experiencia en el vestuario y en los despachos. Ir manejando el mapa de sucesión para crear una cosa que le falta al Málaga, desde mi humilde opinión: pertenencia. A la afición hay que darle sentimiento. Que quien entra en el Málaga en alevín puede acabar en el primer equipo. Que la gente se sienta orgullosa de la cantera. Creo que Loren es el que nos va a dar ese empujón", dijo Kike Pérez.

Loren fue el director deportivo de la Real Sociedad durante casi una década y estuve presente en la evolución del equipo donostiarra desde Segunda hasta la Champions. Su perfil ha sido el preferido por Kike Pérez. "Loren en principio viene solo. Vendrá la rueda de prensa de reestructuración. En un principio vendrá solo. Voy a ser más incisivo, hemos fallado, todo el club, todos los departamentos. Cada uno le puede poner el adjetivo que quiera. Creo que cada uno tiene que ser lo suficientemente profesional, los resultados no están ahí. La estructura no ha sido correcta", dijo el director general de la entidad.

"Lo que he visto en mi carrera que ha funcionado es así, no separar la cantera del fútbol profesional. No lo veo lógico. Veía que ahí... El plan que haga Loren para el Málaga será integral. Cuando se contrata a jugadores es como contratar directivos. Loren conoce perfectamente la categoría", añadió Kike.