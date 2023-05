La atención estará puesta en todos sitios menos en lo que ocurra sobre el césped. Málaga CF e Ibiza se miden este sábado, a las 18.30 horas, en La Rosaleda, pero el resultado será lo de menos, ya no importa, ambos equipos han certificado su descenso a Primera RFEF. Si la bronca del pasado encuentro en Martiricos ante el Mirandés fue grande, la de esta ocasión no va a ser menos, porque ahora sí que no hay ninguna opción de permanencia y muchos más aficionados se unirán a las protestas antes y durante el choque.

Como ya ocurriera hace dos semanas, la Grada de Animación ha organizado una protesta multitudinaria para dejar claro su descontento con la forma de llevar el club de los que mandan en las oficinas de Martiricos. La afición está hasta el gorro, después de ver como su equipo abandona el fútbol profesional tras una temporada lamentable, y de nuevo se dará cita en la recta de Tribuna para mostrar su malestar. A los aficionados que deseen unirse a la protesta están convocados a las 17.30 horas, una hora antes de que dé comienzo el partido. Será una protesta similar a la anterior, con final frente al Palco presidencial, para que los cánticos de protesta lleguen a sus destinatarios principales. En el último encuentro, ya se vieron pancartas con duros mensajes contra directivos y jugadores. Camisetas negras Además de esta «Concentración malaguista contra los que nos han llevado al infierno», el Fondo Sur 1904 ha lanzado una propuesta para que todos los aficionados que entren a La Rosaleda lo hagan vestidos de negro, como signo de protesta y de luto por el descenso del Málaga CF a la tercera categoría del fútbol español. «Malaguistas, en otros partidos os pedimos que vayamos todos con la blanquiazul pero sábado acude con tu camiseta negra del Málaga CF o, en su defecto, una camiseta negra, para mostrar que no ha sido un fraude de temporada, sino que ha sido una temporada terrorífica», dice la propuesta lanzada a través de las redes sociales. Otra de las iniciativas es dejar vacías las gradas de La Rosaleda durante los primeros 25 minutos de partido. Un ambiente muy distinto El ambiente de La Rosaleda volverá a ser irrespirable, y muy probablemente con más intensidad que hace dos semanas frente al Mirandés. Se volverán a repetir cánticos de todo tipo contra directivos, consejeros y jugadores, pero esta vez habrá más seguidores que se unan a los cánticos. En el último encuentro hubo división de opiniones por el hecho de que todavía quedaba una mínima opción de permanencia, pero ahora eso ya ha cambiado, la caída a los infiernos es real. Y los más fieles no están dispuestos a pasar por alto el rotundo fracaso que ha protagonizado el club esta temporada.