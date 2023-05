Dudas casi despejadas en cuanto al futuro del Sergio Pellicer. No hay fumata blanca, pero de las declaraciones de Loren Juarros durante su presentación se puede sacar en claro que seguirá al frente del equipo, si él quiere. "Tiene contrato y quiero contar con él", dijo el director deportivo blanquiazul. "Tengo la sensación de que está con ganas de ser el líder del equipo", añadió.

"Mi idea es que siga, he tenido una breve conversación con él. Creo que es una persona que se ha ganado el derecho de estar en este nuevo proyecto. Tiene contrato. No me ha dicho que sí, otra cosa es que quiera romper contrato. Parece que tiene la idea de aceptar lo que le estamos proponiendo. Creo que va en mi línea. Cuando elijo al entrenador es porque va en mi línea. Y que le venga bien al equipo. No tengo dudas de que es la persona correcta. Está pasando unos momentos difíciles, está pensando en el partido del sábado, es su obligación. Ha peleado por una salvación que no se ha podido hacer. Salvo sorpresa... Tengo la sensación de que está con ganas de ser el líder del equipo", dijo Loren.

Sin llegar a confirmarlo al 100%, Loren dejó entrever que Pellicer seguirá, explicando que tiene pendiente conversaciones con él para diseñar la pretemporada. "No lo tenemos previsto porque todavía no me he sentado con Sergio. El final de temporada ha sido duro. Ahora a empezar a planificar con el entrenador", señaló.

Por otro lado, fue preguntado por el nombre propio de Duda, director de cantera, y no confirmó su continuidad, a expensas de lo que decida el club en su reestructuración: "No he tenido contacto. Hay en marcha una reestructuración en todas las parcelas. En este momento no puedo decir nada más".