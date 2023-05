Loren Juarros fue presentado este jueves en la sala de prensa de La Rosaleda acompañado de Kike Pérez, que fue el primero en tomar la palabra y valorar su contratación: "Es un día muy bonito, ponemos esa primera piedra para el proyecto del nuevo Málaga y siguientes temporadas. Poco que comentar de Loren a todos los niveles, tanto de futbolista como su dilatada carrera en la Real Sociedad. Éxitos de todo tipo, ascensos, Champions League... Estoy seguro que juntos y con la ayuda de todos haremos un proyecto muy bonito en el club".

El nuevo director deportivo blanquiazul llega sabiendo perfectamente a la plaza que llega, consciente de que "es una entidad deportiva de Primera" y con la intención de "devolverla al sitio que merece". "Es un reto importante y difícil, pero estamos convencidos de sacarlo adelante", añadió. En una rueda de prensa que se extendió más de una hora, Loren respondió a todas las cuestiones acerca de sus primeros pasos en el Málaga y el proyecto a desarrollar en el corto y largo plazo.

Llegada al Málaga CF

"Desde primer momento me trasladaron fuerza. Están convencidos de darle una vuelta de tuerca al club, y creen que el indicado soy yo. Me transmitieron confianza total. Estoy encantado, sé que el reto es difícil. Ha habido una situación crítica para remover los cimientos. Creo que se pueden simular muchas cosas de mi experiencia. La gente de cantera es más válida que antes, creo en ello. Vengo a una gran ciudad, para mi familia, la van a disfrutar más que yo".

Proyecto deportivo

"Quieren una reestructuración de muchas parcelas, también en el ámbito deportivo. Seguro que habrá gente trabajando conmigo, pero que la línea maestra se lleve de arriba a abajo. Tenemos que saber qué nos puede dar un chico desde que entra a la estructura del Málaga. Eso va a determinar las actuaciones. Eso queremos llevar adelante. Vamos a necesitar de técnicos. Vamos a necesitar personas que crean en este proyecto. Va a ser una idea transversal. Tenemos que cuidar a los chavales, ver un posible jugador de Primera División".

Negociaciones

"Siempre hay dudas sobre un proyecto nuevo. Lo tenemos que ejecutar. Han sido cinco años desde que dejé la Real Sociedad. Estábamos jugando la Europa League. 10 años son muchos años, a veces nos cansamos de las mismas caras y son buenos los cambios. Me transmitieron que era lo que estaban buscando, rápido empatizamos. Me transmitieron que yo sería la cabeza de todo esto, marcar las pautas generales. En estos años no había encontrado en lo que yo creo. Necesitaba descansar, el trabajo en la Real Sociedad fue duro. A veces tienes que tomar decisiones personales complicada. Pensé en tomarme un tiempo. Pero no es un tiempo perdido, me ha permitido viajar, ver más fútbol de todas las categorías. Entendería que hubiera otros candidatos".

Primera RFEF

"La Primera RFEF tiene sus connotaciones especiales y más si quieres competir con un modelo en el que tengas gente joven de La Academia. Habrá que complementarla con gente con experiencia pero que casen bien con el club, en los puestos que el club no pueda llegar. La Primera RFEF está compuesta por jugadores que salen de los filiales y otros que van cayendo de categorías superiores. Van a tener jugadores expertos, es lo que tenemos que ver. Vamos a encontrarnos equipos veteranos. Vamos a tener que llevar la pauta, todos lo van a esperar. Tenemos que saltar más, pelear más, jugar mejor... Encuentras un poco de todo, gente de filiales y gente con más experiencia de la que inicio vamos a tener".

Plantilla

"Hay cuatro jugadores con contrato en vigor. No hemos empezado a hablar. Tengo que hablar con el entrenador. Intentaremos cuanto antes comunicarnos con los jugadores, representantes, analizar situaciones... Ahora no lo puedo decir. Hay una base del proyecto muy malagueña, gente joven va a haber. Vamos a ver qué puestos. Sabemos que tenemos que buscar el rendimiento inmediato. Hay que meter todo en el saco e ir desgranando. Tenemos que competir a finales de agosto, pero no tengamos prisa. Hay que definir bien los que nos valen. No podemos precipitarnos, sería nuestro mayor error".

Grupo de trabajo

"En principio yo vengo solo. Está por ver si continúa alguien más del club. Lo importante es que venga gente que crea en lo que yo quiero hacer. Eso es fundamental. Va a ser dura, necesito gente implicada al 100% en tiempo y alma. Eso lo tenemos que pensar bien".

Objetivos

"Vamos a cumplir los objetivos para el año que viene, queremos cumplir el objetivo que nos hemos propuesto para el año que viene. Sabemos lo que necesita el club, pero queremos construir algo duradero en el tiempo. Que el club vaya para arriba. Establecer el modelo que queremos instaurar, sabiendo que la categoría del club no es en la que tenemos que estar. Pero lo primero, la instalación del modelo".

Modelo de club

"La piedra angular tiene que ser La Academia, Málaga y la gente de Málaga. Vamos a necesitar jugadores de fuera. En el primer equipo se tiene que ver reflejado Málaga. Que dé rendimiento, por supuesto, pero que sea algo más. Que un niño de Málaga con 12 años piense que puede ser jugador del Málaga. Esto te da futuro.

¿Mayor reto en su carrera?

"Tuve uno que duró 10 años. Lo viví con mucha intensidad, era el primero, en mi equipo, mi ciudad. Lo vivo ahora de la misma manera. Es el reto más importante que tengo, es el presente. Me siento muy responsabilizado. Han depositado esta confianza en mí, me siento muy comprometido, no les puedo decepcionar. Mi objetivo es estar 10 años como en la Real Sociedad".

Temporada anterior

"Al equipo le han faltado cosas, y no le ha faltado tanto para salvarse. Creo que era una equipo indefinido, en años anteriores le ha pasado lo mismo. Los cambios de entrenadores hacen que no tengas los jugadores apropiados. He visto un equipo que le ha costado definirse, ha habido un poco de confusión en eso. Los puntas son puntas, los extremos, extremos... Desde que llegó Sergio, ordenó el quipo. Otra cosa es que luego juegues con cuatro o cinco atrás".

Perfil de fichajes

"Va a ir desde arriba a abajo. ¿A qué queremos jugar? Establecer el estilo de juego para establecer los perfiles. Definir estilo de juego para producir activos propios con ese perfil de jugadores. Lo sigue haciendo la Real Sociedad. No es casualidad que haya sacado tantos jugadores. A veces no te sale, porque hay generaciones que no salen. Pero no es casualidad. Estás trabajando en la base un perfil de futbolista. Es una de las pautas del modelo. Planes de sucesión, qué viene por detrás, quién puede sustituir...".

Trabajo de cantera

"Cuantos más jugadores vean en el primer equipo, más opciones verán. No queremos estar mucho tiempo en Primera RFEF. Queremos estar en Segunda y luego en Primera. Lo tenemos que trasladar con hechos. Hay que estar cerca de las familias y los agentes. A veces favorecen y otras te tocan las narices, pero tenemos que convencerlos. Necesitamos personas que crean en esto. Hay que trabajarlo. Pretender copiar el modelo en el que he trabajado yo va a ser imposible, el perfil humano es diferente. Pero es algo que se puede imitar. En Andalucía hay mucho talento futbolístico, pero con connotaciones especiales que hay que conocer. Hay que conseguir que se fidelicen al Málaga. Tenemos que formar personas y ayudarles por si no están en el fútbol. La mayoría luego no van a estar".

Mensaje a la afición

"A la afición no se le puede pedir nada. Lo lleva demostrando muchos años, este año en concreto. Se han desplazado hasta el último momento. Eso es importante. La masa social la tenemos ahí. Va a haber cambios, necesitamos de su ayuda. Tenemos más necesidad que antes. Hay cosas que generan identidad y sentimiento. Una manera más cercana a poder ganar. Agradecimiento y confianza. Es posible que haya cambios, y con los mismos jugadores".

La Academia

"Málaga y su provincia tienen mucho talento de futbolistas. En el norte tenemos unas condiciones... antes solo dábamos patadas y competíamos. Ahora ya se iguala. Aquí hay mucha calidad. Vamos a ver La Academia, colocar a las personas que crean en esto. Vamos a ver si somos capaces. Estamos dispuestos. Tenemos que trabajar con los clubes de la provincia, cualquier talento de Málaga se tiene que quedar en Málaga".

Limitaciones económicas

"Hay límites, en lo económico. Como todo el mundo. El Madrid también lo tendrá. Tenemos que convivir con ello. Es la realidad, lo sé. Podemos manejar las cosas que queremos hacer. Lo aceptamos. Movernos en los parámetros que el club quiere. Cuando vea que mis opiniones no se tienen en consideración... No tengo la sensación de que eso vaya a pasar. Cuando planteas cinco cosas y a todas te dicen que no, es mejor que te vayas. Sabes dónde te tienes que mover. Me gustaría tener 5 en vez de 2. A veces tampoco estás conforme. Es lo que es. Vamos a intentar hacer una plantilla con el modelo que queremos construir. Tenemos que competir con lo que tenemos, para adelante con eso".

Canteranos que regresan

"Son jugadores del club. Es hacia donde queremos ir. Quiero hablar con el entrenador también. Muchos han debutado, se van cedidos... algún valor tendrán. Dani Lorenzo tiene experiencia en Primera RFEF. Y son de aquí. Hay que pensar si están para lo que queremos. Han tenido experiencia, en algunos casos muy válida".

Sin operaciones avanzadas

"No me preocupa. Me tiene que ocupar. Tenemos tiempo. Los agentes están expectantes, en función de ascensos y descensos. Si suben, cambia todo. Tengo información personal. El entrenador lleva años en el fútbol. La decisión final será nuestra. Es importante que los que vengan aporten y rindan. Lo más importante es trabajar cuando ya estén aquí".