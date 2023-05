Sergio Pellicer, entrenador del Málaga CF, compareció este sábado tras el empate del conjunto blanquiazul ante la UD Ibiza (1-1), un resultado que se igualó en los últimos minutos y que ejemplifica a la perfección lo que ha sido la temporada en Martiricos.

El mensaje que el técnico quiere enviar es muy claro. «La afición se expresa y no queda otro que empezar a cicatrizar las heridas porque si no... el primer partido del año que viene estamos ya perdiendo tres puntos. Es entendible todo y lo que toca es reflexionar desde el club y también la afición. Pensar que viene un año muy duro. Si estamos con esa división, va a ser muy difícil».

Y profundizó en esa relación club-afición que, de nuevo, confirmó estar totalmente rota tras los cánticos y las pancartas mostradas en La Rosaleda. «Los profesionales también sufren. No conozco a ningún jugador que salga al campo para no ganar. Estamos en una sociedad en la que entiendo todo, pero en el fútbol no vale todo. Hay que reflexionar», comentó sobre lo vivido en el estadio. «Es cierto que cuando estás a primer nivel, si salen bien estamos para lo bueno y lo malo. También tenemos que reflexionar que detrás de un profesional hay persona», añadió.

No obstante, quiso defender a su equipo hasta el último día y a pesar de todo. «En los últimos seis partidos en La Rosaleda hemos encajado un gol y ha sido ahora. A nosotros nos han penalizado los primeros partidos. A pesar del Huesca, Andorra y Ponferrada, lo que nos ha penalizado han sido los primeros partidos. El equipo lo ha intentado. No nos ha llegado, pero los chicos lo han intentado».

En cuanto a su futuro, dejó ver otra vez que «si no pasa nada» será entrenador del Málaga CF la próxima temporada. Por lo que una vez acabada esta pesadilla de campaña, toca empezar a pensar en lo que viene. Sergio Pellicer hablará entre el lunes y el martes con el director deportivo, comenzarán a trazar las líneas de actuación, pero el pensamiento del castellonense ahora mismo es claro y directo. «Toca esto y hay que entenderlo porque hay mucho sentimiento, pero no podemos ser más victimistas. Hay que empezar a trabajar», concluyó.