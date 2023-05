El Málaga CF y La Rosaleda dicen adiós al fútbol profesional... hasta nuevo aviso. Este sábado, frente al Ibiza, el estadio de Martiricos vio sus últimos minutos en la categoría de plata, hasta que el club blanquiazul sea capaz de ascender y volver a estar entre los 42 mejores clubes del país. Como era de esperar, la atención estuvo más en la grada que en el césped, con pitos y cánticos para el verde y el palco, principales culpables del descenso de la entidad blanquiazul a los infiernos.

El ambiente tenso de la previa del choque se trasladó a la grada cuando los integrantes de la Grada de Animación accedieron a sus asientos a los 25 minutos de partido. El silencio sepulcral que invadía La Rosaleda tornó en una tormenta de cánticos hacia jugadores -algunos mensajes individualizados-, directivos y demás cargos de responsabilidad del club, con especial protagonismo para el administrador judicial, cabeza visible de la entidad y, por tanto, máximo responsable de la marcha del club.

Lo que se estaba viviendo era lo menos parecido a un partido del Málaga CF en La Rosaleda. Cero atención al césped, tampoco el partido daba pie a ello, y todas las miradas centradas en la grada. Hubo pitos cuando la megafonía relató las alineaciones, a la salida de los jugadores al césped y en cada acción de despropósito de los futbolistas.

Y la caja de los truenos se desató con el pitido final. Era el adiós definitivo a 25 minutos en el fútbol profesional y quedaba sacar la ira por última vez. La pitada y el habitual «Jugadores, mercenarios» sonó con fuerza cuando los blanquiazules se despidieron desde el centro del campo. Pero la cosa no quedó ahí. Durante muchos minutos, desde la Grada de Animación y otros sectores del estadio reclamaron a la plantilla que regresara al verde tras el enorme fracaso que habían consumado. Pero el club hizo caso omiso. Los jugadores ya no volvieron a pisar el césped de La Rosaleda, la mayoría de ellos no lo harán más.

Siguen los aficionados en las gradas pidiendo que el equipo vuelva al césped pic.twitter.com/nKDk4VfaRe — La Opinión Deportes (@LOMA_Deportes) 27 de mayo de 2023

Más protestas con el partido acabado

Había pasado ya casi una hora desde el pitido final cuando la afición seguía en las gradas de La Rosaleda. Amenaza de invasión e insistencia en reclamar la presencia de los futbolistas: «Si no sale el equipo, no me voy de aquí». Pasado ese tiempo, como si de un toque de corneta se tratase, los aficionados que quedaban en el estadio se retiraron en manada hacia la puerta del parking por donde debían salir los jugadores en sus vehículos particulares. Ahí volvieron los cánticos y momentos de tensión a la espera de que aparecieran protagonistas.

Qué lástima todo. Hace solo 5 años el Málaga jugaba en Primera División y en unos meses deberá competir en la tercera categoría del fútbol español. Las imágenes vividas en La Rosaleda durante y tras el partido son el fiel reflejo de que todo lo que se podía hacer mal, se ha hecho. Pocos se libraron de los reproches. Y esa es la realidad. El Málaga está fuera del fútbol profesional y así hay que asumirlo.