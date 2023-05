José Alberto quiso lanzar un 'palo' al Málaga CF en la rueda de prensa posterior al encuentro entre el Racing de Santander, ahora entrenado por el exentrenador blanquiazul. Cuando fue preguntado por los objetivos de cara a la próxima temporada, el asturiano dijo: "Nosotros vamos a apretar hasta donde el equipo pueda llegar, pero teniendo muy claro que el objetivo inicial tienen que ser los 50 puntos, como pensemos en otras cosas... Creo que hay muchos ejemplos de grandes equipos, capitales de provincia con presupuestos altísimos, mucho más que nosotros, que han pensado que ya tenían que aspirar a algo más y al final se pegan un bofetón y donde están en lugar de Primera División es en Primera Federación".

Hay que recordar que el ex entrenador malaguista tiene todavía un juicio pendiente con el club por el tema de que no se llegó a ningún acuerdo con respecto a su despido. En la rueda de prensa previa del Málaga CF-Racing declaró que "verlos ahí sorprende mucho, nosotros tenemos que hacer nuestro partido y no dar mucha importancia a lo que ocurre allí".

El Málaga perdió ese partido en su casa por 0-1 y en unas declaraciones posteriores, el técnico del Racing no tenía nada más que halagos y buenas palabras ante la ciudad: "La considero mi casa, he pasado poco tiempo aquí, pero tengo muchos amigos en el club y me fui llorando, esa es la realidad, disgustado porque creía que podía aportar al proyecto, no me esperaba la destitución, aunque podía pasar tras un 0-5, no me lo esperaba porque creía que estábamos trabajando bien y desarrollando un buen trabajo".

Sin nombrarlo, José Alberto deja ahora un recado al Málaga CF, que la próxima temporada deberá competir en Primera RFEF.