La Primera RFEF va tomando forma

Toca acostumbrarse a la nueva realidad: la Primera RFEF. El Málaga CF ha caído a la tercera división del fútbol nacional y ahí le esperan rivales inéditos y otros con los que hace años y años que no juega. Poco a poco se van conociendo los 40 equipos que compondrán la categoría, aunque no se sabrá la composición de cada uno de los grupos hasta que no estén todos y los clubes voten el reparto para la temporada 2023/24.

La Primera RFEF seguirá el próximo curso con el mismo formato: 40 equipos divididos en dos grupos de 20. Los primeros de cada lado ascenderán de manera directa, del segundo al quinto jugarán play offs por subir de categoría y los cinco últimos de cada grupo descenderán a la Segunda RFEF. De los 40 clubes que compondrán la Primera RFEF la próxima campaña ya se conocen 29, incluido el Málaga CF. El conjunto blanquiazul no sabe a ciencia cierta qué equipos caerán en su grupo, pero al ser por criterios geográficos se puede adivinar que el resto de andaluces y equipos de territorios cercanos viajarán en su mismo vagón. El descenso del Málaga CF a Primera RFEF en 10 palabras A falta de que se concreten el resto de ascensos, ya hay 29 equipos confirmados en Primera RFEF. Los cuatro que han descendido desde LaLiga SmartBank: Ponferradina, Málaga CF, Ibiza y Lugo; los cinco que ya han conseguido el ascenso desde Segunda RFEF: Arenteiro, Sestao River, Teruel, Antequera y Melilla; y los 20 clubes que ya militaban en Primera RFEF y que han mantenido la categoría y no les ha dado para pelear por el ascenso: Linares, Unionistas, AD Mérida, Córdoba, Cultural Leonesa, Fuenlabrada, AD Ceuta, San Fernando, Rayo Majadahonda y Algeciras, del Grupo I, y Real Murcia, Osasuna Promesas, Nàstic, SD Logroñés, Sabadell, Cornellà, Real Unión, Intercity, Atlético Baleares y Alcoyano, del Grupo II. 11 equipos pendientes Faltan por concretar 11 equipos. Seis serán los que no consigan el ascenso al LaLiga SmartBank en el play off. Las eliminatorias de la primera ronda son Celta B-Eldense, Real Sociedad B-Alcorcón, Barcelona Atlètic-Real Madrid Castilla y Deportivo de la Coruña-Castellón. Dos de ellos subirán a Segunda y los otros seis volverán a competir en Primera RFEF. Los otros cinco equipos que completarán la categoría vienen del play off de ascenso a Primera RFEF, del que ya se conocen las eliminatorias finales: Atlético Sanluqueño-Alavés B, Tarazona, Navalcarnero, Cacereño-Recreativo de Huelva, UCAM Murcia-Atlético de Madrid B y Recreativo Granada-Avilés Industrial. Una vez estén todos, se configurarán los dos grupos atendiendo a criterios geográficos. En este 2022-23, los andaluces competían junto a extremeños, madrileños, castellano-manchegos, castellanos y leoneses, gallegos y el Ceuta. Pero esto es posible que varíe en función del mapa definitivo. Lo que es seguro es que el Málaga se medirá en el grupo al resto de rivales andaluces, por lo que ya sabe que jugará contra Antequera, Córdoba, San Fernando, Linares y Algeciras. A ellos se les puede añadir Atlético Sanluqueño, Recreativo de Huelva o Recreativo Granada si alguno ascendiera. También estarán con toda probabilidad el Ceuta, el Melilla y los extremeños. Después, habrá que ver la configuración definitiva. A finales de junio debería quedar resuelto.