«El Málaga no necesita millones para desarrollarse y cumplir objetivos»

Kike Pérez llegó al Málaga CF en febrero convencido de que el equipo mantendría la categoría pero consciente de que quizás le iba a tocar afrontar una dura realidad que finalmente ha llegado. El revés del descenso ha sido enorme, y aun así, si pudiera volver atrás, no cambiaría su decisión de venir: «Estoy responsabilizado, hubiera venido siempre. 100 de 100». El dirigente blanquiazul atiende a La Opinión de Málaga para hablar de todo lo que rodea al presente y al futuro cercano de la entidad, donde él va a tener un peso importante, y además para analizar en profundidad los últimos desagradables acontecimientos ocurridos el pasado sábado tras el último encuentro en los exteriores de La Rosaleda.

Empezamos por lo más reciente, los incidentes del sábado. ¿Cómo los vivió en primera persona?

Fue una situación muy triste, desagradable. Ya hemos hecho un comunicado, creo que es algo que es intolerable, injustificado. Esperemos que no se vuelva a repetir.

¿Esperaban que podía pasar todo lo que ocurrió en los exteriores cuando ya se había consumado el descenso una semana antes?

La verdad es que no. Puedo entender perfectamente las críticas y el enfado de la afición, faltaría más. Después de 25 años seguidos en el fútbol profesional, es tremendo... Nunca llegamos a pensar que pudiera pasar lo que pasó en los aledaños de La Rosaleda.

La afición reclamó que los jugadores sobre el césped. ¿Por qué no salió nadie? ¿Podría haber evitado el resto de incidentes?

Es una buena pregunta... Soy una persona de construir. Hay que mirar atrás para ver los fallos y a partir de ahí crecer, fue un poco mezcla de todo. Si hubiera pasado o no saliendo al césped, eso ya no lo sé. Creo que ahora que ya ha pasado, no es el momento de echar el muerto a alguien. Fue no sé quién que dijo que no, fue tal... Pasó así. Quizás si pudiéramos dar marcha atrás, algo podríamos cambiar todos, para apaciguar los ánimos. Hay que aprender de las cosas. Lo que fuera del estadio pasó... Puedo entender que la afición reclame que salgamos al césped, jugadores y el club. Lo hemos mirado internamente, quizás lo haríamos de otra manera.

Kike Pérez, director general del @MalagaCF, habla de los incidentes tras el partido ante el Ibiza, de la realidad del club y de la próxima temporada 23/24. La entrevista completa, esta noche en @Loma_Deportes. pic.twitter.com/7eo9P6OmlU — La Opinión de Málaga (@opiniondemalaga) 30 de mayo de 2023

¿Tienen nueva información de la Policía sobre identificados? ¿El club podría actuar para castigar si fueran socios?

No sabemos nada nuevo. Nosotros como organizadores miramos lo que pasa en el campo, con nuestros abonados. Cuando pillamos a los reventa se les aplicó el régimen disciplinario del club, se les abrió expediente. Entre 4 y 18 partidos sin venir a La Rosaleda. Lo que pasa fuera ya depende de las autoridades públicas. No me han comunicado nada.

Ahora toca rehacer la relación con la afición. ¿Qué va a hacer el club para reconstruir esa relación? ¿Cómo será la campaña de abonados?

Ya hemos recibido un correo de la Federación de Peñas para una reunión, para conocer las líneas maestras que tenemos. Estamos intentando ampliar el nicho al que dirigirnos, a niños, juveniles, mayores de 65, desempleados. Dirigirnos a la sociedad, de ahí tiene que ser el primer paso para que el Málaga y su afición se empiecen a juntar. Hay una fractura, no se puede mirar a otro lado.

¿Qué cifra se marcan como objetivo en esa campaña?

Mi experiencia me dice que decir objetivos... Suena muy bien el día que lo presentas y luego las circunstancias son las que son. Hay que ir día a día. Juntar a todo el ecosistema Málaga. Hacerles partícipes. El objetivos nos lo marcará el día a día.

Más allá de los descuentos, ¿qué se plantea con el precio de los abonos?

El precio será acorde a la categoría que estamos. Ya no estamos en el fútbol profesional y la realidad es la que es. Tenemos que equipararnos a los equipos de esta categoría, pero de nuestra importancia. Nuestro estadio es grande, luego todo son costes. No lo puedes poner como en un campo de 2.000 espectadores.

Pasando al tema deportivo, toca mirar al futuro. Lo primero será la pretemporada. ¿Hay más detalles definidos?

El día de inicio está por ver. A los jugadores que van a estar aquí se les mandó el plan físico. La pretemporada será en la ciudad de Málaga.

¿No habrá ‘stage’ como otros veranos?

Lo normal es que no, salvo algún acuerdo.

Supongo que todo esto lo está perfilando Pellicer, que no ha comunicado al 100% su decisión. ¿Os ha confirmado su continuidad?

Está perfilando todo con Loren. Dejaré el tema deportivo a los que se dedican a ello, no me gusta hablar de lo que no es mío. Hemos acordado hacer la pretemporada entre La Rosaleda, Anexo y Campo de la Federación. Loren y el míster están en permanente contacto.

¿Cómo ve a Loren en sus primeros días de trabajo? Ha sido su apuesta personal.

Estoy muy feliz, desde que lo llamé se mostró muy receptivo. Ahora tengo la suerte de trabajar con él, le veo con una grandísima ilusión, ganas y mucha responsabilidad por lo que tiene entre manos. Unas ganas de trabajar en el proyecto tremendas.

El otro día Loren dijo que no había ninguna operación avanzada. ¿Ha cambiado eso desde entonces?

Lo comentó en la presentación, acababa de llegar. Tras el partido del sábado se reunió con futbolistas. Ya se ha puesto en contacto con sus agentes. Ya está toda la maquinaria en marcha, que yo sepa no hay nada avanzado. Nos lo comentará en la próxima entrevista.

Se ha hablado de tres futbolistas: Rubén Castro, Yáñez y Lago Junior. ¿Ha habido algún avance para que se queden?

Son esos tres nombres y se está en ello. Son decisiones, cada futbolista tiene un tema personal y profesional. Al haber descendido es más complicado. Cuando un futbolista termina contrato y ha estado bien, es su prioridad. Tienen que mirar por lo personal, profesional y económico. Loren ya está manos a la obra, nos están escuchando y somos una opción.

¿Con el resto ha sido el club el que no ha querido? ¿O directamente los jugadores no se quieren quedar?

Loren se ha puesto en contacto. Hay algún jugador que vino a decir que estaba abierto a seguir con el descenso, pero siempre con la connivencia de la parcela deportiva. Cada uno tiene que dedicarse a lo suyo, Loren ya se puso a ello tras el partido.

Estos jugadores aún podrían tener un papel importante, ¿qué les ofrece el Málaga para que decidan quedarse?

Un proyecto. Yo le di muchas vueltas a la contratación del director deportivo, es la primera piedra para construir el Málaga 23/24 y futuros años. Les ofreces un proyecto de club. Que el Málaga tiene un plan, que se van a a quedar en un club con unas miras inmediatas y a largo plazo. Si quieres construir algo a todo correr, normalmente se suele caer. La llegada de Loren le va a dar tranquilidad al club en lo deportivo. Queremos instaurar un plan en la parcela deportiva, un camino, una línea.

Hablando de ese plan, el camino... En el fútbol no hay paciencia. Loren habló de un proyecto a largo plazo, no quiso mencionar la palabra ascenso. Pero, el objetivo del Málaga tiene que ser ascender, ¿no?

Creo que esta temporada ya hemos aprendido lo suficiente, todos. Creo que esa manera de decirlo a principio de temporada en una categoría tan igualada... creo que no podemos volver a cometer el error de decir el objetivo. Cualquier palabra que no sea la de trabajar día a día, hacer un gran equipo, hacer una buena pretemporada, ilusionar a la gente. Cuando termine el día 1, ir a por el 2. No correr, todavía estamos con el luto.

Y a nivel económico, ¿dónde va a estar el club en comparación con los rivales?

El tema económico al final no es causa-efecto. No es... tengo un buen presupuesto, tengo una buena plantilla. Lo primero que tenemos que cambiar en el Málaga es que quien venga aquí... sea al contrario, que apueste por el proyecto, no por una apuesta económica. Es un club con mucha historia, tienes que querer venir a jugar al Málaga, no porque económicamente sea mejor. Ahí vamos a trabajar. No mido tanto lo económico. Loren va a intentar transmitir un proyecto bonito, una ciudad preciosa, una provincia preciosa, donde van a estar bien, se les va a cuidar, donde hay un escenario impresionante como La Rosaleda, un montón de abonados animando cada semana. Van a ver un club que tiene un plan, se va a instaurar un modelo. Hay muchas más cosas que venir a jugar al fútbol y pasar el año.

En ese proyecto a largo plazo es clave la ciudad deportiva. ¿Se puede asegurar que habrá equipos allí entrenando la próxima temporada?

Si todo va bien, el equipo empezará allí en octubre. Los primeros serán ellos, el primer equipo y el filial. Estamos viendo cómo ir metiendo al resto, habrá tres campos de hierba natural en octubre y en diciembre uno de hierba artificial. Hay que ir metiendo al fútbol base. Que vayan yendo. Estresaremos a tope a ese campo de hierba artificial, hasta que hagamos las siguientes fases.

¿Esas siguientes fases se iniciarán seguidamente? ¿Hay que esperar al CVC?

No se para porque el campo de hierba artificial es el inicio de la fase 2. Se va pedir la licencia ya, lleva unos meses. La semana pasada tuvimos una reunión con el arquitecto para que se haga cuanto antes para el fútbol base.

En cuanto a la Primera RFEF, ¿tienen alguna idea de cómo se repartirán los grupos? ¿Ha llegado algo? ¿Alguna preferencia?

No tenemos nada todavía, no se sabe la configuración final. Lo que toque, a eso nos enfrentaremos. Es lo que hay. No depende de nosotros. Nos enfrentaremos a ello con toda la humildad del mundo.

Llegó al club en febrero. ¿Cómo ha visto a José María estos meses? Sobre todo tras el descenso y las críticas, ¿con fuerzas para seguir?

Él me trajo aquí. Le veo un trabajador incansable. Puedo entender a los aficionados, que estén cansados de la situación, del limbo judicial, que haya un administrador judicial... Como aficionado lo puedo entender, que tu club esté administrador judicialmente no es lo ideal, entiendo el hartazgo.

Es algo que puede afectar aún más en Primera Federación, el no tener un propietario invirtiendo.

Al final que a tu club vengan futbolistas por el dinero, no suele salir bien. Tengo experiencia en el Alcorcón, estuvimos a un gol de subir a Primera División, venían los futbolistas por otro tipo de cosas. Cada club ofrece unas cosas. El Málaga no necesita millones para desarrollarse o cumplir objetivos.

Pero ayuda...

Sí... Pero lo que realmente ayuda es ofrecer un club estable, que el día a día sea cómodo, que las familias estén bien. Ayudan otras cosas.

José María ya tuvo que hacer una reestructuración hace tres años. Ahora tendrá que hacer otra muy grande, con otro ERE. Ahora ya es otra situación, ya conoce a la gente del club. ¿Cómo le ve para afrontar esta situación?

La reestructuración es necesaria, obligatoria. Por supuesto que te duele. Le dolerá, seguro. A mí también. Pero es la viabilidad del club, no estamos en el fútbol profesional. Hay que reestructurar todos los departamentos, es nuestra obligación afrontarlo.

En esta realidad económica, el aporte institucional es importante. Ya han pasado las elecciones, ¿han hablado con Ayuntamiento y Diputación?

Todavía no, nuestra intención es reunirnos con ellos y buscar otros ingresos con empresas privadas.

Se habla mucho de la propiedad del club. ¿Hay algo que el club pueda decir entre tantos rumores?

El día que se vende un club es el día que menos te lo esperas y del grupo que menos se ha hablado. La gente no lo va anunciando por ahí. Hay muchas reuniones previas antes de comprar un club. Hay muchas veces que se utiliza en el mundo del fútbol. No tengo constancia de nadie que haya dado ese paso. Comprar un club, cualquier club, no es tan sencillo, tiene un proceso. Hay reuniones en LaLiga, CSD... Muchas cosas que llevan aparejadas una compraventa.

¿Y se están dando esos pasos previos?

Que yo sepa no.

¿Alguna vez ha tenido la oportunidad de hablar con el propietario, el jeque Al-Thani?

No.

¿Qué le diría si pudiera hablar con él?

Ni lo he pensado... Una de las posibilidades jurídicas es que vuelva. Yo he venido en unas circunstancias y el día que no quieran que esté me iré de aquí. Mientras, voy a trabajar como si fuera a estar 15 años en el Málaga, como profesional del fútbol soy, para crear unas bases sólidas para que el Málaga crezca. Es el trabajo más ingrato, pero la ilusión que tengo es máxima. Poniendo unas bases, en unos años se recogerán los frutos.

Si pudiera volver a enero, ¿tomaría la misma decisión de venir?

Sí. Estoy feliz aquí. Es una grandísimo club. Me hace feliz mi trabajo, me dejan trabajar. Soy una persona que tiene muchos planes en la cabeza, de lo único que sé en la vida es de esto. Me encanta la responsabilidad, estoy responsabilizado, hubiera venido siempre. 100 de 100.

¿Alguna vez le ha pasado por la cabeza decir: «En el marrón que me he metido...»?

Cuando pasan cosas malas te vienen pensamientos negativos, que inmediatamente tienes que tapar con positivos. Dar gracias de estar donde estoy, de haber llegado hasta aquí. La montaña que tenemos que escalar es muy alta. Tengo las herramientas de toda mi carrera para poder ir subiendo poco a poco. Es un 7.000.

Y en esa montaña, ¿qué objetivo se marca Kike Pérez a corto plazo en lo personal y para el club?

En el de club, irme todas las noches de aquí pensando que he hecho algo que ha mejorado el club. Mejorar todos los días, es una frase que me grabo a fuego. Reunirte con los compañeros, explicar lo que tienes en la cabeza, que se adhieran a lo que piensas, que te crean y respeten. Seguir entendiendo qué ha fallado para no volver a fallar nunca más. Lo personal y lo profesional va unido para mí. Es mi vida, el fútbol es mi vida y estoy dando todo por este club para revertir la situación tan complicada que tenemos. Soy consciente. Tirar para arriba y mirar para adelante, como es la vida misma.