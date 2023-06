Media España, de ‘pesca’ en La Rosaleda

El Málaga CF parece que este verano será uno de los mayores caladeros de ‘pesca’ del fútbol español. Después de fichar el pasado mercado a jugadores de muy alto caché en Segunda División -con los que se soñó muy alto-, el descenso ahora del equipo a las categorías no profesionales provoca que la gran mayoría de la plantilla ha quedado libre. Poder fichar a jugadores importantes sin tener que pagar ninguna cláusula, tan solo el sueldo, ha llevado a que se conviertan en grandes ‘caramelos’ del mercado.

A pesar de que la temporada ha sido un completo fracaso, parece que muchos de los que aún son blanquiazules -hasta el 30 de junio- siguen contando con un importante mercado de cara a seguir en Segunda División, como mínimo, hasta 2024. Atrás ha quedado el rendimiento que han ofrecido en estas 42 jornadas y lo que los equipos quieren ahora es sacarles el mayor provecho a sus actuaciones individuales.

El mejor ejemplo de ello es Aleix Febas. El centrocampista ilerdense, por el que el Málaga CF tuvo que desembolsar para formalizar su opción de compra procedente del Mallorca, es el que tiene mayor cantidad de pretendientes. Según publica El Periódico de Aragón, del mismo grupo editorial que La Opinión de Málaga, Albacete, Tenerife, Leganés, Levante, Elche, Zaragoza, Cádiz y Valladolid -en caso de que estos dos últimos desciendan desde Primera División- ya habrían preguntado por Febas. Por lo que es el jugador que más ofertas va a tener.

Otro que no solo cuenta con buen cartel, sino que, precisamente, se ha revalorizado en su etapa en la Costa del Sol es Rubén Yáñez. El guardameta incluso llegó a sopesar hace escasos días la opción de quedarse en Martiricos. De hecho, el club estaba dispuesto a hacer un esfuerzo económico. Sin embargo, el hecho de jugar en el fútbol no profesional es el factor que le ha llevado a rechazar la oferta blanquiazul. Así que ahora tendrá que decidir por Sporting de Gijón, Leganés o Zaragoza, con los asturianos muy bien posicionados.

Precisamente, esos mismos tres equipos también han llamado a la puerta de Álex Gallar. Según el periodista Ángel García, el extremo catalán habría recibido el interés de esos clubes después de una temporada en la que no ha tenido suerte ni en el aspecto personal ni mucho menos en el profesional. Llegó como una de las grandes ilusiones, fue la gran conexión de Rubén Castro y ahora se marcha después de un año con muchas sombras.

No obstante, no son los únicos. Hay que tener en cuenta que aún hay muchos equipos que no conocen en qué categoría van a jugar la próxima temporada. Por lo que para todos ellos el mercado comenzará unas semanas más tarde. Jonás Ramalho, Esteban Burgos, el propio Ramón o incluso Cristian son otros de los jugadores que podrían recibir una llamada del fútbol profesional y dificultar, en el caso de los dos últimos, su permanencia como blanquiazul la siguiente campaña.

Lago Junior y Rubén Castro

La situación más sensible se produce con el futuro de Lago Junior y Rubén Castro. En la entidad de Martiricos ya se han reunido con ambos jugadores para mantener la relación contractual también en Primera RFEF. En un primer momento, tantos los dos futbolistas como sus entornos familiares veían con buenos ojos continuar un año más en el club costasoleño. Sin embargo, ofertas procedentes de Segunda División, y con un mayor salario, han provocado que esa continuidad esté más que parada en estos instantes.

Las cuestiones económicas van a ser un condicionante muy importante a la hora de negociar en las oficinas de Martiricos. Ahora mismo, los dos han recibido llamadas de equipos en mejores categorías e incluso del extranjero para el costamarfileño. Son jugadores con los que el rendimiento es inmediato y, a pesar de sus respectivas edades, aún muy válidos en los dos casos.

Así que no va a ser un verano fácil en Martiricos. Lo que parece seguro es que el descenso a los ‘infiernos’ no va a ser un inconveniente excesivo para que la actual plantilla entre en mercado con relativa facilidad.