Dioni se deja querer

Dioni Villalba aún no tiene su futuro decidido, pero en una entrevista en Deportes Cope Baleares ha querido lanzar algún mensaje con dirección a las oficinas de Martiricos: «No te voy a negar que me gustaría jugar en el equipo de mi tierra. Tuve alguna oportunidad pero no se pudo hacer. Si hay posibilidad está claro que habría muchas opciones de que me quedara en el Málaga».

El jugador malagueño de 33 años aclaró que no tiene nada cerrado con el Málaga CF ni con ningún otro club. «De momento no hay nada, hay interés. Ni firmado ni descartado», explicó. Ni siquiera descartó la posibilidad de continuar en el Atlético Baleares. «Quería un par de semanas para descansar un poco y pensar lo que quiero hacer. Pedí tiempo», dijo cuando fue preguntado por la posibilidad de continuar en las islas. En los últimos días han salido informaciones asegurando que su fichaje por el conjunto blanquiazul estaba prácticamente cerrado, pero Dioni niega en rotundo cualquier acuerdo cerrado: «Llamé a mi repre para ver cuándo era la presentación. No sé por qué se ha dicho. Te aseguro que no es así. Hay interés de algún equipo, pero nada más». Dioni Villalba e Íñigo Piña, primeros objetivos a la vista Delantero goleador Lo que es cierto es que el club de Martiricos busca reforzar su delantera, más aún cuando cada vez ve más complicado poder retener a Rubén Castro y Lago Junior, con ofertas superiores. Los números de Dioni en las dos últimas temporadas en el Atlético Baleares en Primera RFEF -17 y 14 goles, respectivamente- invitan a pensar que el Málaga puede presentarle una oferta atractiva. Y el propio jugador costasoleño ya se ha encargado de dejar claro que es una opción que le agradaría mucho. Veremos...