El Málaga CF sigue avanzando en su planificación y Loren Juarros no quiso rehuir de ninguna pregunta este martes durante la presentación de este martes de Dioni en la sala de prensa de La Rosaleda. Entre los nombres propios que salieron a la palestra están los de Lago Junior y Alberto Escassi, dos de los jugadores que han quedado libre tras el descenso del conjunto blanquiazul a Primera RFEF.

En el caso del atacante costamarfileño, los dirigentes blanquiazules le tantearon para intentar convencerle de continuar en el equipo, pero tras varias conversaciones las esperanzas han ido disminuyendo. Sin embargo, Loren no quiso dar el capítulo por cerrado y todavía ve alguna posibilidad de que pueda quedarse, según avance el mercado.

Mercado largo

En el club aún no pierden la esperanza de contar con Lago Junior, aunque saben que todo depende del jugador. "Hablamos sobre su disposición a continuar, pero no hay una respuesta positiva. Está mirando otras cosas, tiene otras pretensiones. El mercado es largo. En algunos casos habrá que esperar, está barajando otras posibilidades. Deportivamente es un jugador interesante. A ver si con los tiempos podemos llegar a tiempo unos y otros. Si se cruzan los caminos, se hará", explicó Loren, director deportivo blanquiazul.

Planificación sin Escassi

El caso de Alberto Escassi es completamente diferente. El jugador ha mostrado a través de los medios de comunicación su voluntad de continuar en el club de Martiricos, sin embargo, los responsables de configurar la plantilla aún no se han puesto en contacto con él. Y atendiendo a las palabras de Loren, la puerta parece prácticamente cerrada: "Él finalizaba contrato y no es un jugador con el que, en principio, estamos contando". Ese "en principio" es la única rendija que hace pensar que puede haber alguna posibilidad, pero en estos momentos, como ha confirmado, Escassi no entra en los planes del club.