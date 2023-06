El Málaga CF ya tiene vía libre para cerrar su segundo fichaje del mercado. Juanpe Jiménez, mediocentro pretendido por el club blanquiazul, se ha despedido del Lugo, equipo en el que ha militado las tres últimas campañas, y ya es libre para firmar por cualquier otro club.

«Juntos hemos vivido innumerables experiencias en los que han sido mis mejores años como futbolista profesional. En Lugo he encontrado un segundo hogar y una familia formada por grandes personas con las que he tenido la suerte de compartir muchas vivencias. Por eso antes de que nuestros caminos se separen quiero agradeceros todo el cariño que me habéis brindado. Hayamos ganado, empatado o perdido, siempre he intentado dar lo mejor de mí, esforzándome en cada partido, en cada entrenamiento por este club», dice parte del mensaje de despedida dedicado el club gallego.

Acuerdo encarrilado

El jugador jerezano de 27 años se encontraba disfrutando de su luna de miel y ya está de vuelta. Una vez se ha desvinculado del Lugo, el club de Martiricos ya tiene las puertas abiertas para concretar su fichaje. En Martiricos ya contaban con el «OK» del jugador y ahora solo falta cerrar el acuerdo para que pueda ser anunciado oficialmente como la segunda incorporación de cara a la próxima temporada, tras la de Dioni Villalba para la delantera.

Si nada se tuerce a última hora, Juanpe Jiménez será confirmado oficialmente como futbolista blanquiazul en las próximas horas.