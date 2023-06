El Málaga CF afronta estos días el tramo final de la primera fase de la reconstrucción que debe afrontar este mercado de fichajes para rearmar la plantilla de cara a Primera RFEF con esas 14 incorporaciones que pronosticó Kike Pérez. Dioni Villalba, Juanpe Jiménez y Alfonso Herrero ya son jugadores blanquiazules. Sin embargo, parece que la llegada de Einar Galilea, con el objetivo de acelerar el primer repóker, va a ser un poco más lenta de lo esperado.

El conjunto blanquiazul tiene muy cerca al jugador vasco. Ahora bien, por el momento no hay nada cerrado y no es casualidad porque el futbolista estaría esperando a la llegada de más ofertas -algunas del fútbol profesional- para así elegir. Lo cierto es que el Málaga CF está muy bien posicionado en la negociación. No obstante, el que fuera jugador del Alavés quiere aguantar unos días, según ha declarado en medios del País Vasco.

Einar Galilea ha quedado como agente libre por primera vez en su carrera -tras su paso por el NK Istra de Croacia- y confesó que "no me cierro puertas". El central sabe que cuenta con el fuerte interés del conjunto blanquiazul, pero reconoció tener otras ofertas. "Tengo cosas de España y si sale algo fuera también hay que valorarlo", a lo que añadió: "No tengo prisa para elegir, quiero elegir bien. Una decisión como esta forma parte de tu manera de vivir. La ciudad que elijas y otros condicionantes...".

Por el momento, desconoce por dónde pasará su futuro. Lo que sí asume y explica es que no va a ser una decisión que tome a la ligera. "Hay que meditarlo bien porque al final serán dos o tres años de tu vida que van a estar supeditados a esta decisión. Por eso ahora quiero estar tranquilo, disfrutar de mi gente y tomar una decisión correcta. No me va a volver loco y a disfrutar de lo que tenga que venir".

Jerarquía y liderazgo

Después de cerrar la portería y de fichar a un centrocampista y a un delantero, el objetivo de Loren Juarros es continuar incorporando a jugadores de puestos claves. La zaga, por ejemplo, es esencial en los planes de la dirección deportiva. Aún más si se tiene en cuenta que el conjunto de Martiricos no anda sobrado en cuanto a centrales imponentes para la categoría. Juande y Andrés Caro tienen contrato, pero en el club quieren músculo y veteranía para Primera RFEF.

Así que parece que el futuro más inmediato de Galilea no pasa por tomar una decisión ni mucho menos veloz. Aguantará por ofertas del fútbol profesional. Por lo que el Málaga CF tendrá que jugar muy bien sus cartas para que acabe siendo uno de los próximos fichajes blanquiazules.