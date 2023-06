Así funciona el Tinder del fútbol en el mercado de fichajes

Un reloj situado en uno de los laterales de la enorme sala muestra la cuenta atrás, 15 minutos, mientras al móvil llega la orden: «Mesa número 32». Y allí, cara a cara y durante un tiempo limitado a un cuarto de hora, el representante de un club se reúne con, pongamos, un equipo noruego. Tras el breve encuentro, una señal acústica indica el cambio de mesa y al móvil llega una nueva ubicación: «Mesa número 12». Y durante el mismo periodo, el representante del club en cuestión charla con un director deportivo de otro club, por ejemplo, argentino. Se trata de un ‘speed dating’ (citas rápidas) aplicado al fútbol y sus impulsores aseguran que muchos de esos encuentros acaban en flechazo.

El sistema de citas es solo una rama más de las que ofrece TransferRoom, la herramienta de moda en el mundo del incontrolable mercado de fútbol. Un sistema rápido, intuitivo y directo que permite en un simple vistazo al móvil buscar futbolistas atractivos. La forma de contactar y el espíritu de la aplicación hace que se le conozca en el mundillo como «el Tinder del fútbol», como subraya un director deportivo que ha experimentado con la herramienta.

El Málaga CF, entre los usuarios

El Málaga CF es uno de los 12 equipos del fútbol profesional español con cuenta en TransferRoom, junto a Barcelona, Athletic, Getafe, Almería, Valladolid, Elche, Alavés, Levante, Zaragoza, Leganés y Oviedo. En total, figuran 700 clubes de 100 ligas repartidas por 60 países diferentes.

Pero, ¿qué va antes de esas citas multitudinarias? ¿Cómo funciona la aplicación? Los clubes pueden poner en el escaparate a cualquier futbolista con el que no cuentan y fijar un precio desde el móvil. También pueden buscar jugadores interesantes conforme a unos filtros previos.

Incluso reciben ofrecimientos de agentes y otros equipos que con un movimiento de dedo se convertirá en el inicio de una bonita historia o irá directamente a la basura. Un gesto en la pantalla dicta sentencia: hacia la derecha, ‘interest’; el ‘match’ futbolero; hacia la izquierda, ‘dismissed’: a otra cosa. TrasferRoom va directo al grano. Como Tinder.

Ese es uno de los principales objetivos de la herramienta: facilitar el contacto directo y evitar a los intermediarios. «Como consumidor veía cómo eBay y Amazon han transformado la forma de comprar de la sociedad. Comparados con esos sectores, el mercado del fútbol está anclado en el pasado», cuenta al diario La Nueva España, de Prensa Ibérica, Jonas Ankersen, fundador y CEO de TransferRoom.

Ese planteamiento llevó a Ankersen a estudiar a fondo cómo mejorar las condiciones del mercado: «Mi investigación mostró que los clubes compradores no tenían claro qué jugadores estaban disponibles para ser fichados, y que los vendedores no sabían qué perfiles buscaban los compradores». El uso de esta herramienta permite, desde un papel más pasivo, no mostrar públicamente los planes de la dirección deportiva.

Vías de negocio

La herramienta no deja de ofrecer vías de negocio. Para explicar el proceso, Ankersen pone un caso concreto, el que llevó al brasileño Evander, del Midtjylland danés, al Portland Timbers, de la MLS estadounidense. «Portland compartió en la aplicación los criterios de la búsqueda de un futbolista. Al Midtjylland le llegó en tiempo real una alerta indicando que uno de sus jugadores, el centrocampista Evander, reunía esas condiciones», cuenta Ankersen. La operación se acabó cerrando por 10 millones de euros, en el top10 de fichajes más caros de la MLS.

El Málaga CF tiene por delante un intenso mercado de fichajes en el que toda ayuda será buena para edificar el nuevo proyecto en la Primera RFEF.