Después de ocho temporadas en las categorías inferiores de la Real Sociedad, Jokin Gabilondo vivirá su primera experiencia lejos del País Vasco, lejos de su casa y del sitio que le ha visto crecer desde que nació tanto a nivel personal como futbolístico. El Málaga CF anunció este lunes a su cuarta incorporación del mercado de fichajes, un futbolista de Urretxu que aterriza en la Costa del Sol durante las tres próximas temporadas -en formato de 2+1- con el objetivo de seguir creciendo y llevar en un plazo de dos años al que ya es su nuevo club a Segunda División.

Gabilondo no es un futbolista cualquiera en Primera RFEF, sino que se trata de un evidente salto de nivel con respecto a lo visto en el carril derecho de La Rosaleda en los últimos años -Julián Delmás, Juanfran, Ismael Casas, Iván Calero, Iván Rodríguez, Miguel Torres...-. A pesar de sus 24 años, la experiencia y su última temporada en la categoría de bronce le avalan como uno de los grandes laterales de la tercera categoría. Y ahora vestirá con el blanquiazul de Martiricos en un movimiento muy ágil de Loren Juarros.

¿Qué se puede esperar del nuevo líder de la banda derecha costasoleña? Se trata de un futbolista muy trabajador, sacrificado por sus compañeros y, aún más importante, un todoterreno. Sus números le hacen destacar en ataque (4 goles y 1 asistencias en 39 partidos). Por lo que cuenta con una más que interesante capacidad de llegar a puerta y en segunda línea, buen disparo lejano y un gran centro desde su natural banda derecha. Lo que se conoce como un puñal por el carril en todos los sentidos.

No obstante, no solo es un gran activo en ataque. También es un gran jugador en defensa. Destaca por su corpulencia a pesar de ser un lateral, por su potencia física en las disputas tanto por abajo como por arriba, la velocidad en el repliegue... En definitiva, es muy fiable defensivamente, aunque es más que justo reconocer que su vocación es ofensiva.

Todo esto le ha llevado a ser el lateral derecho indiscutible de un Sanse que ha acabado el curso en Primera RFEF en tercera posición y que luchó, aunque sin éxito, contra el Alcorcón -que acabó ascendiendo- en la primera fase del play off. No es solo que haya sido fundamental en su equipo, es que ha acabado, en su gran año de explosión, como uno de los mejores laterales de la categoría.

A un paso de la Real de Imanol

Entonces, si es tan bueno para Primera RFEF, ¿por qué no ha contado con una oportunidad con el primer equipo de la Real Sociedad? Lo cierto es que estuvo muy cerca de pisar el Reale Arena en LaLiga. Sin embargo, solo el reglamento lo impidió porque si disputase minutos de la mano de Imanol Alguacil, al tener 23 o más años ya no podría regresar a la Real B. Y eso que llegó a entrenar con los ‘mayores’ debido a una gran plaga de lesiones. No obstante, para que la afición del Málaga CF se pueda hacer una idea de su proyección, llegó a estar en la convocatoria de la Europa League.

Además, la apuesta de la dirección deportiva vasca por encontrar inmediatez ha terminado por decantar la decisión de Gabilondo por una salida en busca de seguir creciendo lejos de la Real. Jugadores como Gorosabel o Álex Sola han tenido más confianza por parte de Imanol, aunque no han tenido su mejor temporada este año.

Jokin Gabilondo, uno de los mejores laterales derecho de Primera RFEF, ya es jugador del Málaga CF. Lo confirmará su rendimiento, pero lo cierto es que, de primeras, es un fichaje ilusionante y un movimiento con una muy buena lectura de la dirección deportiva costasoleña. La experiencia ya ha enseñado a no prejuzgar a ningún futbolista ni para bien ni para mal. Que sea el verde el que dicte sentencia.