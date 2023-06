Horas antes de saber quiénes serán los 19 rivales del Málaga CF para luchar por el ascenso en Primera RFEF, Loren Juarros, director deportivo blanquiazul, habló en Área Malaguista de 101TV para hacer un repaso sobre lo que han sido sus primeros meses en Martiricos y también sobre la primera fase de la planificación del mercado de fichajes.

"Vamos a estar tranquilos, el mercado es muy largo". Una vez han llegado Dioni Villalba, Juanpe Jiménez, Alfonso Herrero y Jokin Gabilondo -a los que muy pronto podría unirse Einar Galilea, Loren confesó estar relativamente calmado por el trabajo ya realizado. "Pensamos que nos iba a costar más tiempo, pero vamos a estar tranquilos. Lo que haya que apoyar en el resto de posiciones más secundarias o de apoyo, el mercado acaba el 31 de agosto".

Por ejemplo, el vasco reconoció "estar bien" con la delantera. "Ahora mismo, como algo prioritario, no tenemos demasiada prisa", asumió al contar con Dioni, Roberto y Loren. Otro de los jugadores que destacó fue a Dani Lorenzo: "Lo que me transmitió Dani tanto a nivel deportivo como de formación estructural de la cabeza y de todo, cómo veía el fútbol y el Málaga, la ilusión que me transmitió... Tiene que haber de todo, pero es lo que me gustaría que un jugador pensase".

"Creo que lo mejor para los jugadores del Málaga y sus chicos jóvenes no es salir ahora del club y quiero convencerles, de que cuando tengan que salir salgan en las mejores condiciones para ellos, a las que ya no se les pueda decir que no y las que sean las mejores para el Málaga", comentó sobre posibles salidas y es que reconoció haber reconocido alguna oferta por Cristian. Sin embargo, se mostró muy contundente: "No se va a negociar por nadie. Tienen unas cláusulas y unos compromisos adquiridos y el club va a ser muy firme en eso".

Trabajo en Primera RFEF

Ahora bien, ¿será el Málaga CF uno de los equipos más potentes en Primera RFEF? "Por marca, sí. Seguimos teniendo ese efecto llamada que es muy importante, pero debemos ser de los poderosos porque nos lo ganemos, pero habrá algunos con una mayor disposición económica mayor que nosotros". "El escudo del Málaga no te va a hacer ganar partidos, pero que debe ayudarte a correr más y trabajar más", explicó.

Mucho trabajo por delante tiene Sergio Pellicer, "una parte fundamental" en los planes de Loren "porque es el que va a ejecutar lo que se está planificando al respecto del primer equipo". "Su responsabilidad es máxima y nuestro apoyo hacia él es máximo. Estoy muy contento con cómo estamos llevando las cosas, con mucho feedback y entendiendo lo que sucede en el club".

Así que, ¿va a estar hecho el Málaga CF para ascender? "Lo que supone los ascensos para la ciudad, para el club, para los propios jugadores, para la masa social, es algo innegable, o sea, es algo que queda en la historia. Yo sé que este grupo de jugadores con el que vamos a trabajar tiene la oportunidad de hacer historia. Ellos van a ser marcados, puestos en cuadros, en todos los sitios, porque el malaguismo es así y porque se van a volcar con ellos", concluyó Loren Juarros.