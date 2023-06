¿Cuáles deberían ser los próximos fichajes del Málaga CF?

Con cuatro fichajes confirmados y el quinto a punto de caer -Einar Galilea-, el Málaga CF llega a final de junio con mucho trabajo adelantado, aunque también mucho por hacer. Kike Pérez calculó que son 14 las incorporaciones que podría realizar el conjunto blanquiazul. Con las 5 primeras se ha completado la columna vertebral. Por lo que ahora que la dirección deportiva entra en la segunda fase del mercado: ¿cuáles deben ser los nuevos fichajes?

Hay dudas en muchos puestos, pero lo que está ya cerrada es la portería. Alfonso Herrero y el canterano Carlos López serán los dos guardametas encargados de guardar el arco en el conjunto de Martiricos. Loren y Pellicer apuestan por una mezcla de experiencia -el toledano ya conoce la categoría- y juventud con el salto definitivo del cancerbero de La Academia.

Refuerzos en defensa

Una línea que genera incertidumbre es la defensa. Lo cierto es que la formación titular podría estar ya definida: Cristian y Jokin Gabilondo en los laterales, y Einar Galilea y Juande como centrales. No obstante, los suplentes no están tan cerrados. El gran agujero está en el carril derecho, donde debería llegar un fichaje, además de otro central de garantías para ‘liberar’ a Andrés Caro y Moussa Diarra. En el lateral izquierdo podría acompañar Víctor Olmo.

En la medular hay un grupo nutrido de jugadores: Ramón, Juanpe, Genaro, Dani Lorenzo y Larrubia -más como ‘10’-. Todo apunta a que de todos ellos podría salir un centro del campo titular. Por ejemplo, Dani Lorenzo ya sabe que va a ser una pieza fundamental para Pellicer y el paso que tanto él como Larrubia han tenido como cedidos en Primera RFEF les puede convertir en jugadores muy importantes. Sin embargo, nadie le cierra las puertas a que pueda llegar otro jugador interior.

Ahora bien, al llegar a posiciones más ofensivas hay un vacío significativo: los extremos. En estos momentos, el Málaga CF -a excepción de Cristian, que sería lateral-, no hay ningún jugador con capacidad de regate, de abrir el campo, de surtir balones a los delanteros... Esa figura escasea en Martiricos y en una categoría en la que los equipos se cierran mucho, el extremo debería ser un jugador absolutamente primordial en los planes blanquiazules para armar un equipo competitivo.

¿Delantera cerrada?

Ese es el gran debate de los últimos días. Según Loren Juarros, reforzar la punta de ataque no es una «prioridad» en estos momentos. Dioni Villalba -primer fichaje blanquiazul- y los canteranos Roberto y Loren son los tres jugadores que optan al puesto. Habrá que ver por dónde van los planes de Sergio Pellicer. ¿Uno o dos puntas? En función de la respuesta, la dirección deportiva tendrá que analizar los pros y contras de afrontar la Primera RFEF con estos tres delanteros.

Lo cierto es que el Málaga CF no ha encontrado un «killer» en los últimos años... y no son pocos los jugadores que han vestido la camiseta blanquiazul. El último caso es Rubén Castro. A pesar de haber marcado 40 goles con el Cartagena en dos temporadas, las cifras en Martiricos se han quedado muy lejos y algo pobres: 10 tantos en 43 encuentros este pasado curso. Por lo que Roberto y Loren deben dar un paso adelante, en cuanto a eficacia goleadora, si es que estos van a ser los tres puntas.

Por el momento, no es una prioridad cubrir el ‘9’. Sí lo son otros puestos. La buena noticia es que a final de junio, hay un trabajo de calidad muy avanzado. Ahora falta ir rellenando algunos huecos importante y sumando piezas complementarias. Como dijo Loren, el mercado es muy largo hasta el 31 de agosto y parece que prisa, por el momento, no hay ninguna. Una buena señal no caer en la desesperación para un equipo en pleno proceso de reconstrucción.