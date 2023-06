La televisión continúa siendo una de las grandes incógnitas de la Primera RFEF 23/24. Cómo ver los partidos del Málaga CF en su paso por el fútbol no profesional es la gran pregunta para la que la institución de Luis Rubiales aún no ha dado respuesta. No obstante, debe llegar relativamente pronto porque el proceso de adjudicación de derechos acabó ya hace semanas.

Ahora bien, si continúan con el mismo reparto de ingresos televisivos que la pasada temporada, lo cierto es que el club blanquiazul va a ser uno de los grandes líderes en este aspecto. No son los cerca de siete millones que ingresó en LaLiga SmartBank 22/23, a pesar de haber clasificado mal el curso anterior, pero sí que puede presentar mejor números que rivales directos por el ascenso a Segunda División. El mejor espejo en el que reflejarse es el Deportivo de La Coruña. Hasta ahora, el equipo gallego ha sido el líder hegemónico en cuanto a masa social y seguidores, tanto en las gradas de Riazor como en la televisión. Y ahí es donde debe brillar la marea malaguista, pues los ingresos televisivos van a responder en buena parte al número de abonados que cada entidad tenga en la plataforma donde finalmente vaya a ser televisada la categoría de bronce. ¿Cómo ha funcionado el reparto esta última temporada? Los 9,3 millones de euros se dividen en dos grupos. El primero -4.65 millones de euros- se corresponde con la comercialización de los derechos de televisión. Los tres equipos con mayor número de suscriptores se repartirán 300.000 euros y el resto irá en función del porcentaje de suscripciones generadas por cada club. Es decir, el Málaga CF podría ser uno de los grandes líderes en este campo. La segunda vía -4.65 millones de euros- hace referencia a criterios de la competición. El 40% de se reparte entre todos los equipos. Casualmente, es el único punto en el que las 40 entidades van a recibir el mismo dinero. Un 30% va en función de la clasificación al término de la temporada, otro 20% en base a las audiencias generadas y un último 10% por incentivos de cantera. El Dépor, el espejo del Málaga Pues el Dépor es el que tiene que servir de referencia. Gracias, principalmente, a los abonados a InSports, los gallegos sumaron 783.882 euros por ingresos televisivos, más de la mitad que el segundo que fue el Cornellá (366.809 euros) y completó el podio el Córdoba (338.111 euros). Y cinco veces más que el Real Madrid Castilla, que acaba último este ranking: 162.576 euros. Grupo II de Primera RFEF: mucho club histórico y mucho aspirante Mediaset sigue siendo una incógnita. Hasta ahora, sin la emisión de fútbol, Mitele tiene un coste de 5 euros al mes o 42 euros al año. Habrá que ver si Mediaset es la plataforma elegida por la institución de Luis Rubiales para emitir la Primera RFEF y, en tal caso, si mantiene o sube dicho pago. Así que el Dépor debe ser el espejo. Los gallegos habían sido los líderes absolutos. Sin embargo, si continúa el sistema de reparto, la afición del Málaga CF tomará la palabra en este duelo de gigantes históricos... sumergidos en el fútbol no profesional de Primera RFEF.