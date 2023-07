El Málaga CF arrancará de forma oficial la pretemporada el próximo 10 de julio con todas las caras nuevas. Sin embargo, a efectos prácticos dará inicio este mismo martes. Un nutrido grupo de canteranos está citado con Sergio Pellicer para dar comienzo a los correspondientes exámenes médicos y al trabajo sobre el césped a lo largo de esta semana.

El objetivo es muy sencillo. Club y cuerpo técnico son totalmente conscientes de que la reducción de presupuesto obliga a que la cantera tenga un peso muy importante en el desarrollo de la temporada en Primera RFEF -solo se podrá contar con 17 futbolistas mayores de 23 años-. Por lo que hay que elegir muy bien qué jugadores se quedan y quiénes tendrán que seguir desarrollándose en el Atlético Malagueño para esperar una oportunidad con el primer equipo.

¿Quiénes estarán en esta primera tanda? Pues habrá alrededor de una decena de futbolistas e incluso más a las órdenes del cuerpo médico y Pellicer. Dani Lorenzo, Larrubia, Kevin, Carlos López, Víctor Olmo, Álex Calvo, Izan, Moussa Diarra, Andrés Caro... En definitiva, los principales nombres llamados a derribar la puerta del primer equipo con una carga de minutos importante.

No obstante, este martes habrá algunas ausencias que se incorporarán con el paso de los días. Una de ellas es Cristian, a quien se considera una pieza fundamental del primer equipo y ya no tanto de la cantera. Otra es Roberto, que terminó más tarde la temporada al jugar la semifinal del play off de ascenso a LaLiga SmartBank con el Barça B.

Dioni Villalba

Sin embargo, hay un nombre en esta lista que sorprende y mucho. Dioni Villalba, jugador de 33 años con el que el Málaga CF abrió el mercado de fichajes el pasado 12 de junio, también se incorporará a los entrenamientos antes que el resto de sus compañeros. El malagueño, por sí mismo, ha decidido adelantar la puesta a punto y trabajará con los canteranos.

Así que Pellicer afronta una semana muy importante para determinar qué canteranos están capacitados para jugar al 100% con el primer equipo y quiénes, simplemente, reforzarán los entrenamientos para competir con el filial en Tercera RFEF.