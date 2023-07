«Lo difícil». Así se llama la campaña de abonados que pone en marcha el Málaga CF desde este martes para captar a la afición de cara a la temporada 23/24 en Primera RFEF. «No es fácil irse. Pero más difícil es pedirte que te quedes». Un mensaje claro y directo como antelación a la campaña más difícil que ha vivido el club desde su refundación.

Como consecuencia de competir ahora en el fútbol no profesional, son muchas las novedades que presenta la nueva campaña. Más allá del precio, hay dos cambios muy importantes. El primero es la eliminación del Fiel Malaguista. Y el segundo es la plataforma online, ahora externalizada -cada acción tendrá un coste de 2 euros y cada usuario tan solo podrá gestionar un único abono-. Eso sí, hasta nuevo aviso del club, la plataforma online no está disponible. Por lo que todas las gestiones deben ser por el momento presenciales.

Ahora habrá un abono más barato para el público joven (15-25 años). La renovación infantil de los abonados hasta 6 años será gratuita, mediante gestión en taquilla y obligatoriamente asociado a uno general. Sin olvidar que todos aquellos abonados que acudieron a los últimos 7 partidos en La Rosaleda -sin contar Ibiza- tienen un 25% de descuento, al que se añade un 20% de rebaja para todos con respecto al pasado curso. Por otra parte, se fusionan las zonas de Tribuna 1 y Tribuna 2, así como Preferencia 1 y Preferencia 2, con una correspondiente sectorización del estadio.

Con la inclusión del público joven, ahora hay tres categorías. La primera es la general -desde los 26 años-, la joven -nacidos desde el 1 de junio de 1998 hasta el 1 de junio del 2009- y la infantil -nacidos después del 1 de junio de 2009-. Importante recordar que solo son transferibles a las personas que cumplan con los requisitos de edad.

Tipos de carné

Sin embargo, habrá dos tipos de carné: el Carné de Abonado y el Carné Malaguista. Con ambos hay ventajas comunes: 10% de descuento en la tienda, la compra de entradas y el museo blanquiazul; promociones en las empresas patrocinadoras y colaboradores; participación en concursos y sorteos; prioridad a la hora de comprar entradas para ir a ver al equipo a otros campos; y la entrega del carné físico de forma presencial en las taquillas; así como los partidos que Málaga CF Femenino -en el Grupo Sur de Segunda Federación-, Atlético Malagueño -en Tercera RFEF- y Juvenil A -en División de Honor- disputen como locales, siempre y cuando las instalaciones estén gestionadas por el club.

Ahora bien, el Carné de Abonado, el tradicional, da acceso a todos los partidos de Primera RFEF en La Rosaleda, mientras que el Carné de Malaguista da la posibilidad de ir a un único encuentro -sujeto al aforo de dicho partido-. Así que, como es lógico, tiene un precio mucho menor: 29 euros para los mayores de 15 años (inclusive), 25 euros para infantiles -de 1 a 14 años- y 19 euros para la categoría Baby.

Precio y forma de pago

¿Qué precio tiene la renovación o la compra de cada uno de ellos? La renovación del público general va desde 140 hasta 420 euros, la del público joven desde 110 hasta 335 euros -a lo que habrá que añadir el 25% de los 7 partidos- y los infantiles tendrán que abonar 40 euros. En caso de querer dar de alta, los precios son los siguientes: 160-485 euros en categoría general, 130-385 euros en joven y 50 euros infantil.

El pago se podrá hacer hasta por cuatro vías: pago anual con tarjeta de crédito/débito, pago anual domiciliado en cuenta bancaria con renovación automática para temporadas posteriores, financiación con CaixaBank Payments & Consumer o pago en efectivo en taquilla.

Fechas importantes

Por lo tanto, ¿qué fechas se manejan para la campaña? Los abonados podrán renovar su carné desde este mismo martes. Habrá renovación automática, con la que habrá un SMS para ofrecer la posibilidad de la baja. Mientras que del 11 de julio al 4 de agosto, se podrá hacer en las taquillas de La Rosaleda. Una vez cumplido el plazo, se procede a la liberación de asientos no renovados. No obstante, es importante tener claro que quienes no renueven antes del 4 agosto, conservan su precio a partir del día 10 -ya mediante taquilla-.

Para los que se quieran dar de alta, del 11 al 30 de julio lo podrán hacer vía online -cuando esté operativa la plataforma- o en las taquillas y nuevamente desde el 10 de agosto. En cuanto a los cambios de localidad, se podrán llevar a cabo 8 y 9 de agosto por ambas vías.

Las taquillas abren de lunes a viernes de 10.00 horas a 20.00 horas y los sábados de 10.00 horas a 14.00 horas.

Así que esta es la campaña de abonados más difícil que ha afrontado el Málaga CF en su historia. Un pilar fundamental para el presupuesto y, aún más importante, para hacer que el trayecto por Primera RFEF sea lo más corto posible. Sí, «no es fácil irse. Pero más difícil es pedirte que te quedes».