La temporada 22/23 llegó a su punto álgido con malas noticias para Ramón y la preparación del nuevo curso no ha comenzado de mejor forma. El malagueño, cuando se había afianzado y había cogido el timón de la base de operaciones del Málaga CF, se tuvo que retirar lesionado del partido ante el Lugo que supuso el principio del fin para los intereses de los de Martiricos. Ahora, ha regresado aún con esas molestias, pero no es una ausencia que preocupe ni mucho menos al club.

Las pruebas médicas le diagnosticaron a final de abril una lesión miotendinosa en el cuádriceps de su pierna derecha. Pudo haber acudido al quirófano, pero todas las partes acordaron optar por un tratamiento mucho más conservador que evitara cualquier operación. Así que el tiempo de baja previsto se alarga un poco más hasta los cuatro meses. Por lo que, si se cumplen los plazos, Ramón estaría de vuelta con el grupo para iniciar el curso en Primera RFEF.

Lo cierto es que es una baja sensible para los planes de Sergio Pellicer. La mejor versión del malagueño se vio en la primera etapa del técnico blanquiazul cuando el equipo sobrevivía con lo justo y necesario. Sus últimas temporadas no han estado al nivel que se esperaba, pero el aterrizaje del castellonense y su confianza en el jugador hacían pensar que su situación solo podía ir a mejor. Hasta que se lesionó en tierras gallegas.

Ahora empieza una campaña nueva y no lo hace con las mejores sensaciones físicas para Ramón. Sin embargo, no hay preocupación alguna en el club. Para algunos fue toda una sorpresa que el malagueño comenzara la temporada entre los lesionados porque ya han pasado casi tres meses desde aquella retirada en el Anxo Carro. No obstante, el cuerpo técnico tiene trazado un plan específico para recuperar su mejor versión.

No van a tener ninguna prisa con su regreso. Ya han forzado a varios jugadores y, sabedores de lo que ha supuesto a la larga, la recuperación del centrocampista va a ser un proceso natural. Según los plazos -cuatro meses fuera-, es posible que no dispute ni un solo minuto en los amistosos al llegar justo al inicio del curso. Por lo que tendría que hacer entonces su particular pretemporada, pero se prefiere sacrificar ese tiempo a que pueda recaer más tarde.

En Primera RFEF debería ser un jugador absolutamente diferencial y es un deseo que tienen muy claro en todas las instancias del club. El Málaga CF ya le entregó las llaves del centro del campo en el fútbol profesional y ahora, que se queda para asumir responsabilidades, la idea es que sea el auténtico líder del equipo sobre el césped. Por calidad será uno de los mejores, pero también tendrá que demostrarlo porque Primera RFEF no es una categoría ni mucho menos sencilla.

Dioni Villalba, con molestias

Dioni es el otro sénior que ha arrancado la pretemporada en el gimnasio. Con el malagueño tampoco hay ningún tipo de preocupación. Es más, incluso se esperaba que pudiera entrar con el resto del grupo con el paso de las sesiones, pero es posible que esa decisión se posponga al próximo lunes con el inicio de una nueva semana de preparación.

Así que ambos, junto a David Larrubia, Haitam e Izan Merino, ocupan la enfermería del Málaga CF. Hay tranquilidad, pero es importante que cuanto antes sumen carga de trabajo a ritmo normal con sus compañeros.