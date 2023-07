Málaga CF: 7 días frenéticos

Pretemporada, nuevo fichaje, campaña de abonados y ERE. La semana del Málaga CF ha sido muy intensa. Jugadores, cuerpo técnico, afición, trabajadores del club... no hay nadie que se haya librado de ser noticia estos días en clave blanquiazul. Desde primera hora del pasado lunes que aterrizó Luca Sangalli en Martiricos para superar el reconocimiento médico, han sido siete días de absoluto frenesí. Así ha sido la semana para los costasoleños:

Inicio de pretemporada

El Málaga CF dio comienzo el lunes, de forma oficial y con la plantilla al completo, a la pretemporada 23/24. Los canteranos ya llevaban trabajando varios días con Sergio Pellicer, pero fue a inicios de esta semana cuando séniors y jóvenes se unieron sobre el césped de la Federación Malagueña de Fútbol para dar comienzo a la preparación que les pondrá a punto para la campaña en Primera RFEF.

A pesar de ser solo el inicio, ha sido una semana intensa para todos los futbolistas, incluso con varias jornadas de sesión doble. Ya lo decía el castellonense durante el primer día de trabajo: «Ya habrá tiempo de aumentar el ritmo». Sin embargo, el cuerpo técnico es muy consciente de que cada entrenamiento es fundamental durante este verano para estar en perfectas condiciones cuando arranque a final de agosto la competición.

Fichaje de Luca Sangalli

Fue anunciado horas más tarde de esa primera sesión oficial, pero lo cierto es que el lunes también tuvo como primera y gran noticia el aterrizaje de Luca Sangalli en Martiricos. El centrocampista vasco llegó a primera hora de la mañana para pasar el reconocimiento médico en las instalaciones de La Rosaleda y poco más tarde se hizo oficial su incorporación a las filas blanquiazules -la sexta incorporación del mercado- de la mano de Loren Juarros. Así que no fue hasta el martes cuando debutó en pretemporada junto al resto de sus compañeros -donde coincidirá con Jokin Gabilondo- y Pellicer.

Campaña de abonados

No tardó tampoco en ser realidad uno de los grandes momentos de cada pretemporada. El club de Martiricos puso en marcha el martes la campaña de abonados para el curso 23/24. No fue fácil, porque asumir que el equipo está en Primera RFEF nunca lo es, pero trajo consigo grandes momentos de unión -el spot protagonizado por los actores Antonio de la Torre y Salva Reina-, aunque también algunas discrepancias como los precios de los abonados que se quieran dar de alta o las competiciones que se incluyen, así como la no disponibilidad momentánea de la plataforma online.

A pesar de todas esas posibles diferencias, las colas fueron las grandes protagonistas durante toda la semana. La afición tan solo podía renovar vía taquilla con el no funcionamiento de esa plataforma externa y en días de muy altas temperaturas los alrededores de La Rosaleda se llevaron de personas que fueron a renovar su abono o a darse de alta. Por lo pronto, ya son más de mil los abonados blanquiazules.

Despido de 47 trabajadores

La peor noticia llegó desde dentro del club. El Málaga CF confirmó el fin de las reuniones del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) con la salida de 47 trabajadores. Ana Vera, Carlos Arias, Lucas Rodríguez, Josemi o Duda son algunos de los conocidos altos cargos que salen de la entidad. Sin embargo, son muchos los empleadores de a pie que también se han visto obligados a irse por la nefasta situación económica que ha dejado el descenso al fútbol no profesional.

Ahora bien, no se esperan muchos más días de descanso. El mercado de entradas y salidas sigue abierto, la afición del Málaga CF podría conocer por qué televisión va a ver a su equipo, se espera dar a conocer la primera equipación, el resto de amistosos de la pretemporada, el posible calendario de la tercera categoría...

En definitiva, que se va una semana intensa y llega otra cargada de noticias que traerán más detalles del próximo proyecto blanquiazul en Primera RFEF.