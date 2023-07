Es obvio que el Málaga CF necesita varios refuerzos más, y de nivel, si quiere aspirar esta próxima temporada al ascenso. Y acabarán llegando. Pero desde el club de Martiricos se apela a la calma y a las «decisiones muy meditadas» para afrontar las operaciones que faltan por concretar para terminar de configurar la plantilla blanquiazul. El primer amistoso de la pretemporada dejó claro que al equipo le hacen falta fichajes en posiciones claves, los dirigentes lo saben, pero intentan transmitir calma y sensatez, a solo un mes de que el equipo de Martiricos arranque la Primera RFEF en Castellón.

El Málaga CF ya ha realizado seis incorporaciones y de aquí al comienzo de liga deben llegar otras tantas más, pero Loren aboga por tener paciencia y no dar pasos en falso con los próximos movimientos. «Es normal que el entrenador lo vea, convive con los jugadores. Quiere tener lo mejor posible y la tarea más completa. Estamos posicionados pero no vamos a tomar decisiones precipitadas ni que puedan suponer al club mayor carga económica. A partir de ahora las decisiones van a ser muy meditadas. No quiero cerrar puertas a gente joven. Estamos todas las partes concienciadas del reto que tenemos. Dar al entrenador las mejores herramientas», explicó.

Necesidad de fichajes

El conjunto blanquiazul necesita refuerzos, y no de relleno, precisamente. Necesita, como poco, 3-4 jugadores importantes y de los considerados «titulares», si verdaderamente esta temporada quiere estar en la parte alta del Grupo II de Primera RFEF. Se busca un central con galones que pueda ser importante junto a Einar Galilea y Juande, si finalmente se mantiene en la plantilla. Andrés Caro y Moussa tendrán que seguir ganándose la confianza del míster durante la pretemporada.

La parcela ofensiva también necesita incorporaciones importantes. Al menos, un extremo y otro delantero, porque además sigue muy presente la posibilidad de que Loren Zúñiga pueda marcharse a lo largo del verano. A partir de ahí, habrá que ver con el paso de los días y los amistosos de pretemporada donde están las mayores carencias e invertir en esas posiciones. Lo lógico es que también llegue algún que otro refuerzo en los laterales, sabiendo también que la situación de Cristian en el equipo aún no está del todo clara.

Apartado de salidas

En cuanto al apartado de salidas, Loren fue claro: «Puede afectar a alguno de los chavales que está entre el primer equipo y el filial. Con respecto al primer equipo, la idea es intentar que se queden todos con los que hemos empezado. Esa es la idea».

Al Málaga CF le quedan muchas operaciones todavía por hacer en lo que resta de mercado estival de fichajes. Y las salidas de algún o algunos jugadores importantes elevarían ese número de movimientos en forma de entrada que quedan por hacer. Mientras tanto, Loren Juarros intenta mantener la calma.