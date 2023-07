El martes fue el turno de Juanpe, Jokin Gabilondo y Alfonso Herrero y este miércoles les tocó ser presentado en La Rosaleda a Einar Galilea y Luca Sangalli, los últimos fichajes hasta la fecha del mercado estival del Málaga CF. Con esto, el club ya ha presentado a las seis incorporaciones realizadas hasta el momento.

Siguiendo la línea de su compañeros, Luca Sangalli y Einar Galilea quisieron trasmitir la importancia del trabajo diario e incidieron en "cambiar la dinámica" de las dos últimas temporadas para poder pensar en hacer algo importante este curso en Primera RFEF.

Luca Sangalli

Experiencia

"Es verdad que la tenemos, pero venimos a aportar como uno más, trabajando para poder hacer una buena temporada".

Ofertas

"El año pasado estuvo en Segunda, había alguna oferta. Tuve la confianza del entrenador y demás, es un proyecto ilusionante. Es un gran club y es muy difícil rechazar esta oferta".

Rol en el equipo

"Tenemos una responsabilidad y mucha gente detrás. Tenemos que dar todo en cada entrenamiento. Estamos en fase de adaptación, creo que estamos trabajando muy bien. Seguiremos creciendo día a día como equipo y veremos hasta donde podemos llegar".

Amistoso frente al Almería

"Va a ser complicado, es un rival de primer nivel. Lo que queremos es ganar, aunque sea pretemporada. Queremos llevarnos el partido".

Posición en el campo

"He jugado en casi todas las posiciones de ataque. Mediocentro, mediapunta, en banda, segundo punta... Eso puede ayudar al equipo a afrontar diferentes posibilidades".

Club

"Vengo aquí y veo las instalaciones... No tenemos nada que envidiar a la Real Sociedad. Estamos en una situación difícil, el club merece estar más arriba. Tenemos que intentar cambiar la dinámica e ir hacia arriba".

Presión

"Se nota que el club mueve mucha gente. La afición apoya mucho, el míster se encarga de recordar el peso de esta camiseta. Todo futbolista quiere esa responsabilidad y exigencia para sacar el mayor nivel".

Rival a batir

"Todos van a tener ganas de ganarnos. Sabemos que estamos en una categoría competitiva y complicada y vamos a tener que pelear cada día".

Canteranos

"Me sigo considerando un chaval... Van pasando los años. Los canteranos tienen mucha calidad, en los entrenamientos están demostrando que tienen esas ganas, es algo que hace falta para entrar en buena dinámica. Se lo pondremos difícil para que se tengan que ganar el puesto".

Einar Galilea

Llegada al club

"La acogida ha sido muy buena, nos han hecho sentir como nuestra segunda casa. Hay gente aquí que ha estado muchos años mamando de este escudo, venimos a empaparnos de todo eso. Venimos a un barco nuevo".

Ofertas

"He estado fuera durante cinco años. Es otro tipo de mercado, valoraba seguir en el extranjero, pero desde que me contactó Loren se hizo bastante rápido. Tenemos una temporada ilusionante por delante, con un reto difícil. Nos preparamos para ello y es algo ilusionante".

Veteranía

"Vengo a un equipo bueno, me considero una persona con mucha personalidad y puedo demostrarla. Primero, empaparme de lo que hay y luego ya se verá lo que puede venir".

Evolución

"Cogiendo la forma y el ritmo. Con los partidos veremos cómo jugar y lo que queremos hacer. Seguiremos trabajando y cogiendo ese estilo de juego que queremos".

Amistoso frente al Almería

"Creo que el equipo está trabajando bien en el día a día. Hay que adaptarse a los compañeros, tenemos muchos amistosos por delante. Las sensaciones fueron buenas, este partido nos va a pedir más exigencia. Lo importante es ir cogiendo química con los compañeros".

Posición en el campo

"He alternado tanto en el centro de la defensa como de pivote. A lo largo de mi carrera he ido alternando las dos. Me siento más cómodo siendo central, pero si el míster lo requiere... La cosa es sumar".

Estado del club

"Quiero acordarme de todas las personas que han perdido su trabajo. Todo el mundo nos ha abierto la puerta. Los dos últimos años han sido de una dinámica negativa, hay que cambiarla para crecer como una familia".

Responsabilidad

"Lo que un futbolista quiere es jugar delante de 30.000 personas. En Croacia era diferente. En Vitoria era otro tipo de ambiente, cambia la percepción que tienen de ti. Es un reto bonito y exigente. Tendremos momentos bonitos y difíciles. Tendremos que sacarlo adelante".

¿Ascenso como objetivo?

"Es un grupo muy difícil, muy competido. Mucha gente aspira a lo mismo. Para el resto de clubes, venir a La Rosaleda será un día marcado. Se quieren mostrar en un escenario como este. Nuestra labor será estar bien en el día a día y ponérselo lo más difícil posible a los equipos. Ir viendo hacia donde tira el equipo. Creo mucho en las dinámicas. Cuando se consiga, ya aspiraremos a algo más.

Grupo de canteranos

"Gratamente sorprendido con los jóvenes. Hay talento y hambre de sobra. Creo que son conscientes de la oportunidad que tienen ante sí. Están en el camino. Tienen el talento, a partir de ahí, trabajo diario y ayudarles en ese proceso de crecimiento".