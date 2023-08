La Federación ha dado a conocer los horarios de las jornadas 1 y 2 de los dos grupos que componen la Primera RFEF. El Málaga CF ya sabe que tendrá su debut en Castalia frente al CD Castellón el sábado 26 de agosto a las 21.30 horas, mientras que el Antequera CF se estrenará en el campo del Atlético de Madrid B ese mismo día a las 19.30 horas.

En la segunda jornada, el Málaga CF vivirá su primer partido del curso en La Rosaleda frente al Atlético de Madrid B y lo hará el sábado 2 de septiembre, también a las 21.30 horas. Por su parte, el conjunto antequerano recibirá en El Maulí en su estreno en casa al Real Madrid Castilla, el domingo 3 de septiembre a las 19.30 horas.

Sin noticias de las televisiones

Las fechas, los horarios y los escenarios de estas dos primeras jornadas del calendario de Primera RFEF ya están confirmados, lo que no se sabe es si esos encuentros podrán verse en directo a través de las televisiones o dispositivos. La Federación aún no ha llegado a un acuerdo con ninguna plataforma para que se haga con los derechos de la tercera categoría del fútbol español. Quedan tres semanas y media para que arranque la competición oficial y todavía los aficionados no saben si podrán ver los partidos de sus equipos, aunque todo apunta a que finalmente se llegará a un acuerdo con algunos de los interesados -Mediaset, Amazon Prime, autonómicas...-.