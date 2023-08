Si para algo sirven estos amistosos de pretemporada es para probar jugadores y ver cuáles son las virtudes y debilidades del equipo. Y el partido de este miércoles ante el San Fernando fue muy revelador, no por el resultado, sino por las sensaciones y nivel que mostraron algunos jugadores. Pellicer quiso hacer pruebas, algo normal en estas fechas, y seguro que pudo sacar buenas conclusiones de lo que se vio sobre el césped. También las tuvo que sacar el director deportivo Loren Juarros, presente en el palco de la Federación Malagueña durante el partido.

Sergio Pellicer apostó de entrada por un once con muchos futbolistas que a priori no están llamados a ser titulares, y algunos de ellos dejaron serias dudas. Uno de los puestos que más debe preocupar es el del central, al menos, después de lo visto ante el San Fernando, que fue muy superior al Málaga en los primeros 45 minutos. El míster apostó por Moussa y Andrés Caro, y la fragilidad defensiva en el eje de la zaga quedó patente. Ya no solo por el gol encajado, sino porque los centrales blanquiazules concedieron ocasiones y remate en lances donde tenían que haberse impuesto con contundencia. Más señalado de los dos queda Moussa, que ha salido en la foto de los dos goles encajados en esta pretemporada. Ahora mismo, Juande y Einar Galilea son indiscutibles y no parecen tener mucha competencia. De hecho, es probable que ahora mismo Genaro fuera elegido por delante de los canteranos como solución puntual.

Con este panorama no queda otra que acudir al mercado a fichar, como mínimo, un central que pueda pelear el puesto con Juande y Galilea, y refuerce esa posición. Loren Juarros ya debe estar manos a la obra, porque restan poco más de dos semanas para que dé comienzo la competición oficial.

Otra zona donde se ven carencias es en los extremos. Por ahora, el único que está destacando en esa posición es Kevin. Cierto es que Larrubia se destapó ante el San Fernando con un golazo jugando en esa posición, pero no es un extremo al uso. Juan Hernández acaba de llegar y todavía es pronto para valorarlo y el resto de futbolistas que pueden jugar en esa posición son meras alternativas por las carencias. Así que Loren debe tener apuntado el nombre varios extremos en la lista de la compra para ir a por una pieza que aporte el equipo más mordiente en los metros finales.

A nivel grupal, se notó mucho cuando salieron los ‘primeros espadas’ en la segunda mitad. El Málaga CF pasó de estar prácticamente sometido por un rival de la misma categoría, sin ni siquiera generar alguna ocasión, a dominar y poder empatar el partido. Y más allá del resultado, las sensaciones fueron completamente diferentes en la primera y segunda parte.

Dani Sánchez, al caer

Otro puesto donde seguía habiendo carencias tras la llegada de Víctor García era la del lateral izquierdo. En las próximas horas puede quedar resuelto con el fichaje de Dani Sánchez, jugador que ya estuvo en la casa en el filial y el juvenil. Víctor Olmo, tras un año sin competir por una grave lesión, no termina de arrancar y los planes del club es buscarle una cesión para que pueda tener minutos y recuperarse a nivel físico y mental.