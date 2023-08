El Málaga CF llega al tramo final del mercado de fichajes con deberes aún por completar. El club blanquiazul sigue buscando refuerzos de calidad que suban el nivel de la plantilla y que entren en las circunstancias económicas actuales de club. En estas dos semanas y media que restan de ventana estival, la dirección deportiva blanquiazul debe cuadrar muchas cosas, a nivel financiero y también a nivel deportivo, con el tema de las fichas profesionales y sub-23 como uno de los aspectos a tener muy en cuenta.

Hay que recordar que en Primera RFEF las plantillas deben estar compuestas por 23 futbolistas, con un máximo de 17 jugadores profesionales y, como mínimo, 6 jugadores con licencia sub-23 -se puede tener una ficha 24 si es para un tercer portero-. El Málaga CF cuenta ahora mismo con solo 12 profesionales -Alfonso Herrero, Gabilondo, Galilea, Juande, Ramón, Juanpe, Víctor García, Genaro, Dioni, Juan Hernández, Sangalli y Dani Sánchez-, por lo que en este aspecto no habría problemas para hacer hasta cinco incorporaciones, pero por otro lado cuenta con un gran número de canteranos sub-23 que van a estar metidos de lleno en dinámica del primer equipo y alguno de ellos tendrían que seguir con ficha del filial o buscar una salida para abrir hueco.

Canteranos sub-23

Si finalmente se cierran, como se pretende, esas 2-3 incorporaciones, el Málaga contaría con 14-15 profesionales y habría hueco para que 8-9 sub-23 tengan ficha del primer equipo -tiene que haber mínimo 6-. Y la lista de candidatos es amplia: Bilal, Haitam, Loren Zúñiga, Larrubia, Dani Lorenzo, Kevin, Roberto, Carlos López, Izan Merino, Moussa, Andrés Caro, Murillo, Víctor Olmo, Adrián Pereda -¿tercer porero?-... Aquí habrá que tener en cuenta temas contractuales y ver qué jugadores van a ser los que habitualmente vayan a ser titulares o vayan a tener minutos jornada tras jornada para decidir qué nombres «bajan» al filial o se les busca una salida en forma de traspaso o cesión.

«No hay mucho margen de maniobra. Estamos trabajando en cosas que estamos convencidos que nos pueden aportar. Se han ido haciendo cosas sabiendo que nos van a portar más que la gente joven, pero sabiendo también que estos van a ir creciendo con el equipo. Se están mirando más refuerzos, pero hay más dificultades al ser jugadores con más cartel. El puzzle es complicado para que se cuadre todo eso. Si no entiendo que lo que pueda venir mejora lo que tenemos, no va a venir. Entiendo que el míster quiere más, también me lo dice a mí. Queremos intentar darle lo mejor posible», dijo Loren Juarros este lunes en los micrófonos de Radio Marca Málaga.

Central y extremo, prioridades

El conjunto blanquiazul tiene dos claras prioridades en los que hacer esfuerzos para reforzarse. Uno es el puesto de central, donde Juande y Einar Galilea necesitan más competencia ante las dudas que han dejado Moussa y Andrés Caro durante la pretemporada. La otra posición en la que se trabaja es en la del extremo.

En ambas demarcaciones ya han salido posibles refuerzos a la palestra. Los que con más fuerza han sonado para el ataque son los de Javier Avilés -Leganés- y Franchu Feuillassier -Eibar-. «Tenemos situaciones, pero son difíciles, son jugadores de cierto nivel. Si no vienen no me voy a sentir engañado porque hay jugadores en la casa con nivel. Está Haitam que tiene mi absoluta confianza de que va a rendir a buen nivel», aseguró el director deportivo blanquiazul, al que le quedan algo más de dos semanas de duro trabajar para cerrar la plantilla.