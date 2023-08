Málaga CF: Las 5 claves de la derrota en el estreno liguero

El arranque liguero del Málaga CF en esta temporada 2023/2024 no fue el esperado. El equipo de Sergio Pellicer no dio la talla en el Nuevo Castalia ante un CD Castellón que dio la impresión de afrontar el partido mucho mejor mentalmente que el cuadro blanquiazul.

Los primeros 90 minutos de la temporada dejaron sombras, pero también algunas luces, algo a lo que el equipo debe agarrarse pensando en sus siguientes compromisos.

Tras el partido, el técnico malaguista dijo que no hay que preocuparse y que esto solo ha hecho que comenzar. No le falta razón al preparador de Nules, pero lo cierto es que el Málaga CF suma ya su primera derrota y tiene el próximo sábado en La Rosaleda (21.30 horas) un partido contra el Atlético B en el que ya no puede fallar, por mucho que solo sea la segunda jornada liguera.

Estas son las 5 claves que pueden explicar por qué el Málaga CF perdió este sábado su primer choque en su estreno en la Primera RFEF.

1. Mal arranque

El equipo entró muy tarde en el partido. Tardó media hora en enterarse dónde estaba, en qué categoría estaba, en qué campo estaba y qué tipo de partido estaba jugando. El CD Castellón le dio un repaso de fútbol y de saber estar, que se tradujo en el 1-0, que le hizo ir a remolque en el marcador.

2. Falta de contundencia

El equipo perdió en Castellón por muchas cosas, pero básicamente por dos errores inexplicables atrás en cada gol, sobre todo en el 2-1. Es verdad que los de Pellicer, en la segunda parte, con 1-1, dominaron y dieron la impresión de poder ir a por los 3 puntos, pero ese dominio no se tradujo en oportunidades claras ni tampoco en el ansiado gol que huibiera puesto el 1-2.

3. La pareja de centrales

Lo más preocupante del partido fue las malas sensaciones que mostraron Juande y Galilea en el centro de la zaga. El cordobés, que fue sustituido al descanso, falló en el 1-0 de los castellonenses, y Galilea tuvo un error garrafal en el gol definitivo del partido. Nelson Monte jugó toda la segunda parte y tiene pinta de que será más pronto que tarde un fijo en el eje de la zaga junto a uno de los dos que en Castalia quedaron retratados en los goles.

4. Falta de valentía

Con 1-1 en el marcador en la segunda parte, y con el Málaga CF dominando el ritmo del juego, a Pellicer quizás le faltó colmillo para ir a por los 3 puntos. Dio la impresión que se conformaba con un empate que es cierto que no hubiera sido malo, por ser a domicilio y en el campo de un hipotético rival directo por los puestos de ascenso, pero en ese momento en el que el Málaga CF estaba llegando al área de su rival, si hubiera arriesgado algo más con los cambios o adelantando líneas...

5. Poco fondo de armario

Desde que arrancó la pretemporada y, todavía de manera más acentuada, cuando han ido saliendo algunos jugadores, ha quedado claro que la plantilla del Málaga CF está muy limitada de recursos. Estamos en la última semana antes del cierre del mercado y es muy evidente que faltan, por lo menos, un par de jugadores para redondear al equipo, para tener una plantilla más amplia y un banquillo que realmente sea una ayuda en los partidos, dependiendo de cómo vayan las cosas en el «verde». Falta pólvora arriba y es necesario reforzarse. Veremos...