La eterna espera por Franchu

Pasan los días y el mercado llega a su fin. Nos encontramos a 72 horas de que la ventana estival de fichajes se cierre y al Málaga le queda trabajo por delante. Este miércoles se hará oficial la cesión de Andrés Caro al filial del Betis y se sigue buscando una salida a Loren Zúñiga, pero en el capítulo de llegadas también queda por hacer. La dirección deportiva quiere reforzar el ataque, y además de la posible llegada de un delantero, se lleva muchos días a la espera de la respuesta de uno de los mayores deseos del verano: Franchu Feuillassier.

El Málaga CF tiene claro que necesita más pegada y desborde en la parcela ofensiva. Desde hace días es sabido que busca la llegada de un extremo. Y la dirección deportiva lo apostó todo a la posible contratación de Franchu. La oferta lleva tiempo sobre la mesa, el jugador la tiene en buena consideración, pero tiene otras propuestas y todavía no ha decidido. El mercado cierra este viernes 1 de septiembre a las 23.59 horas, así su decisión no debería dilatarse demasiado en el tiempo. Eso sí, ¿hasta cuándo aguantará el Málaga CF? ¿Hasta el último momento o llegará un punto de no retorno donde se lance a por otra posible incorporación?

«Estamos barajando dos opciones». Pueden ser una, las dos o ninguna. No vamos a hacer cosas de las que no estamos convencidos», aseguró Loren Juarros, director deportivo, hace unos días durante la presentación de Nélson Monte. Y esas dos «opciones» a las que se refería son los fichajes del extremo -Franchu- y de un delantero centro. El Málaga quiere otro punta que aporte gol al equipo, pero para ello parece imprescindible que Loren Zúñiga abandone el marco en estos tres últimos días de mercado de fichajes. La situación del canterano lleva dando vaivenes todo el verano y a falta de pocas horas para que cierre el mercado aún es una incógnita si se quedará o aceptará alguna de las propuestas para marcharse. En el club pretenden que salga y así poder acometer un fichaje para la delantera. Nombres han salido muchos, algunos ya se han decantado por otras ofertas, pero todavía no hay cerrado nada con ningún candidato, y esto es, entre otras cosas, porque la situación de Loren no está resuelta.

Últimos días frenéticos

El Málaga CF ha realizado 10 fichajes a lo largo del verano, pero ha llegado a sus últimos momentos con deberes por hacer. Empezó moviéndose rápido, pero el tema se le ha complicado conforme avanzaba el mercado. La economía y las fichas tampoco deja margen para mucho más, pero el debut en Castalia, saldado con derrota (2-1), dejó claro que el conjunto blanquiazul necesita algo más. Tanto en ataque como en defensa, pero por desgracia no hay para resolver todas las carencias que demostró el equipo en su estreno en Primera Federación.

La pelota está en el tejado de Loren Juarros y Kike Pérez. 72 horas por delante para cerrar dos fichajes y un par de salidas que dejen un plantel capaz de competir en la zona alta de Primera Federación.