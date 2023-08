El mercado de fichajes entra en sus últimas 48 horas con el Málaga CF aún pendiente de cerrar varias operaciones. Los dirigentes blanquiazules siguen trabajando entre bambalinas, pero lo cierto es que desde hace días se esperan anuncios oficiales que no llegan y el tiempo empieza a echarse encima. Se quieren cerrar dos fichajes, pero para ello es necesario que se produzcan salidas, en especial, la de Loren Zúñiga.

El club blanquiazul rema a contracorriente para finiquitar todo lo que tiene sobre la mesa antes del viernes 1 de septiembre a las 23.59 horas, momento en el que se bajará la persiana del mercado. Quiere darse salida a Andrés Caro al filial del Real Betis -prácticamente cerrado pero sin anuncio oficial- y Loren Zúñiga, un quebradero de cabeza para Loren Juarros y la dirección deportiva. En el Málaga CF siguen sin encontrar la fórmula que satisfaga a todas las partes para que el canterano abandone el barco, un movimiento fundamental para que se pueda cerrar uno de los deseos de este tramo final de mercado, la llegada de un «9». En Martiricos se pretende sacar a Zúñiga para incorporar otro atacante que complemente a Dioni Villalba y Roberto, y el tiempo empieza a agotarse.

La otra incorporación que se quiere cerrar es la de un extremo. Es «vox populi» que el elegido es Franchu Feuillassier, y en el club siguen esperando una respuesta positiva. Conforme pasan las horas, en las oficinas de Martiricos crece el optimismo con su posible fichaje, pero los finales de mercado son imprevisibles y hasta que no esté firmado no quieren echar las campanas al vuelo. No sería la primera vez que al Málaga se le cae una operación in extremis porque aparece un rival de categoría superior interesado. Si no es Franchu, cabe la posibilidad de que no venga ningún otro extremo para reforzar al equipo.

Pendientes de Iván Jaime

En La Rosaleda siguen muy de cerca la situación de Iván Jaime, pero aquí no pueden hacer nada más que esperar. Los dirigentes blanquiazules están deseosos de que el Famalicao y el Oporto cierren el traspaso del canterano blanquiazul, lo que supondría una buena «pedrea» para las arcas. Las informaciones que salen desde Portugal hablan de que el acuerdo está prácticamente sellado y que puede cerrarse por 10 millones de euros. Hay que recordar que el Málaga CF se guardó un 20% de una futura venta, por lo que podrían llegar unos 2 millones de euros a las cuentas del club.

Conforme pasan las horas, se hace más complicado que ese dinero llegue a tiempo para ser utilizado en estos dos últimos días de mercado, pero una vez los clubes portugueses anuncien el acuerdo, el Málaga ya sabe que ese dinero le pertenece y quizás puede ser más atrevido y lanzarse a por alguna operación de mayor calado.

Un verano más, el Málaga CF llega a las últimas horas de mercado con deberes por hacer. Hace un año ya se cayó la operación del fichaje de Juanjo Narváez en los últimos minutos de mercado, a ver qué tal se da este año.