El Málaga CF dispone de unos 500.000 euros para gastar en estas últimas horas de mercado de fichajes. Eso es lo que tiene estipulado el club, que lleva todo el verano manteniendo su postura de no hacer locuras y firmar futbolistas necesarios y que vengan para mejorar el plantel. La dirección deportiva sigue en la tarea intentando cerrar dos incorporaciones en este tramo final de ventana estival.

La postura del club sigue siendo la misma que transmitió hace días Loren en sala de prensa: Puede que se consiga cerrar las dos operaciones, solo una o que la cosa se quede como está y no haya más refuerzos. Los dirigentes blanquiazules no descartan ninguna de estas tres posibilidades. Eso sí, tienen claro el dinero que queda disponible para plantilla y de ahí no se moverán, salvo que llegue a tiempo lo de Iván Jaime -2 millones de ingreso- y se vea muy claro que haga falta hacer un esfuerzo mayor ante una opción irrechazable que se presente.

Según las cuentas del Málaga CF para este próximo curso, tiene previsto gastar en la primera plantilla unos 2,6 millones de euros, suponiendo que utilice esos 500.000 euros disponibles, ya sea en estos dos últimos días de mercado o a lo largo del curso.

Extremo y delantero

En el club siguen transmitiendo optimismo con la llegada de Franchu, la opción preferida para reforzar el extremo. El argentino es la apuesta de Loren Juarros, director deportivo, para mejorar esa posición y se han centrado todos los esfuerzos en conseguirlo. Por ahora no hay fumata blanca, aunque se confía en cerrar su fichaje.

El otro movimiento que puede esperarse es la llegada de un delantero, pero aquí el tema está más complicado. La entidad blanquiazul está "posicionada" en diferentes opciones y será la locura de las últimas horas de mercado la que marcará si finalmente se puede concretar la llegada de alguno de los arietes puestos sobre la mesa.

Mercado de jugadores libres

El mercado no terminará para el Málaga CF este viernes 1 de septiembre a las 23.59 horas. Si queda dinero en caja, el club estará atento a un mercado reducido de jugadores libres por si ven alguna buena oportunidad de reforzar la plantilla. Una vez cerrado el mercado, se podrá fichar únicamente a jugadores que queden libres antes de este viernes a medianoche.